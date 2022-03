Pedro Martínez, Acción Popular: «Il bambino può guarire le cicatrici lasciate dallo stupratore»

L'Assemblea Generale del Congresso ha approvato l'accordo per commemorare il «giorno non nato» questo martedì. Il 25 marzo 77 voti per «bambini» di importanza e interessi nazionali, 7 voti contrari, 20 voti per l'astensione La controversia non è stata priva di interventi controversi, come l'intervento della Camera dei rappresentanti di Azione popolare Pedro Martínez, che si è rivolto alle attiviste e ha affermato che i bambini causati dallo stupro potrebbero curare le conseguenze dello stupratore.

«Avrebbero subito un altro abuso chiamato aborto. Non credo. Un ragazzo può ferire molte ragazze con quelle ferite, cicatrici e le conseguenze lasciate dagli stupratori, ma nessuno pensa di avere il diritto di togliere la vita a un bambino concepito nel grembo di sua madre. Chiediamo alle attiviste di salvare vite umane. » Ha detto Martinez nel suo discorso.

trama baby shower

D'altra parte, la Camera ufficiale dei rappresentanti Waldemar Cerrón ha ritenuto che la dichiarazione «Il giorno del nascituro» avesse un precedente nel baby shower tenuto dalla nuova generazione.

«Ora la generazione si è riunita e ha fatto una «baby shower» . Già nella società odierna è istituzionalizzato e manca solo il formale. (...) È necessario capire che la vita di un nuovo essere significa preservare l'esistenza degli esseri umani. Nessuno vorrebbe che il ciclo di sviluppo venisse interrotto. Immagina che se avessero preso una decisione con noi, non saremmo qui». Il rappresentante della Camera dei Rappresentanti Libre, Perù, ha dichiarato.

«A volte le madri si sentono sole e prendono decisioni sbagliate quando la famiglia non sa che si sta avvicinando una nuova esistenza. D'altra parte, il giorno del nascituro, la famiglia può crescere di più. Continuiamo a preservare l'essere umano, non a distruggere la famiglia». Ha aggiunto.

La mozione respinge le ONG

La dichiarazione di interesse nazionale per l'anniversario significa «nascituro» per ogni essere umano dal momento del concepimento.

Inoltre , questo consenso solleva una negazione di interferenza e inclusione da parte di organizzazioni non governative (ONG) e altre associazioni che promuovono l'aborto attraverso una campagna «incostituzionale, illegale e minacciosa la vita del feto», mettendo a rischio la vita».

Esorta inoltre l'amministrazione a promuovere l'istituzione e l'attuazione di politiche pubbliche per salvaguardare la vita del feto e aumentare la consapevolezza, il sostegno e la protezione completa per le donne incinte e i feti.

Questo movimento è stato sostenuto da Alejandro Muñate Barrios (rinnovamento popolare). «Lo stato crea programmi di sostegno per le donne che soffrono di vari tipi di avversità durante la gravidanza. Ecco perché il Perù chiama «prodotti umani» nel grembo materno e li esorta a non disumanizzarsi mai». Ha detto.

Erano contrari

I membri del Congresso Ruth Luke (insieme per il Perù) e Flor Pablo (Partito Viola) si sono opposti a questo movimento perché pensavano che i diritti del nascituro fossero usati politicamente per frenare i dibattiti; sul tema dei diritti sessuali e educazione sessuale riproduttiva e inclusiva.

«Voglio sottolineare che un gruppo di membri del Congresso che sostiene l'uguaglianza di genere ha presentato un'iniziativa legislativa sulla questione dell'aborto causato dallo stupro. Perché nel nostro Paese ci sono donne e ragazze accusate di soffrire di maternità indesiderata. », ha detto Ruth Luke.

Continua a leggere