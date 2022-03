Patricia Armendáriz ha accusato Twitter di sostenere il messaggio dell'opposizione contro AMLO.

L'amministrazione guidata dal presidente Andres Manuel López Obrado (AMLO), autoproclamata Quarta Trasformazione (Q4), ha subito infiniti attacchi, critiche e ridicoli a causa di varie situazioni in cui non sono stati in grado di reagire o agire sul settore della popolazione.

Tuttavia, i militanti del National Regeneration Movement (Morena) e coloro che sono vicini a questi ideali politici affrontano e sostengono tutte le azioni o dichiarazioni del Presidente, indipendentemente da quanto possano essere dannose.

Tra il mare di nomi c'è la deputata Patricia Armendáriz, che esprime il suo sostegno ad AMLO sul podio o sui social network e dà la sua opinione su questioni che vengono discusse in tutto il paese.

Questa volta ha usato la sua rubrica di opinione pubblicata su Milenio ogni giorno per denunciare la «guerra delle tendenze» per il quarto trimestre e la «guerra delle tendenze» contro il presidente Lopez Obrado, promossa da Twitter, e ha detto che mira a «ridicolizzare o insultare» gli altri utenti.

Nel suo testo, l'uomo d'affari ha ricordato di aver promosso i social network per la diffusione e l'organizzazione delle persone, proprio come la rivolta avvenuta in vari paesi nel 2011 è avvenuta in Messico con il movimento #YoSoy132. Occupy Wall Street e il suo slogan: «Siamo al 99%, rispetto all'1%».

Conoscendo il potere di questo spazio digitale, López Obrador ha vinto le elezioni presidenziali con un notevole sostegno da parte della popolazione attiva su Internet, con il sostegno di una campagna per diffondere contenuti sui social network.

Armendáriz ha affermato che il partito di opposizione ha iniziato a scommettere su campagne digitali che «assottigliano e distorcono le conversazioni social-digitali, impongono il caos comunicativo e neutralizzano le organizzazioni sociali attraverso i social network».

Secondo le sue informazioni, la piattaforma Twitter utilizza algoritmi che favoriscono i contenuti dei conservatori e dei media, e ciò è dimostrato da uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Scienze degli Stati Uniti (PNAS).

L'ex partecipante al programma Shark Tank ha rivelato che questa falsa campagna di informazioni si basava sulla trasmissione di voci e notizie false o distorte sul presidente e sul quarto trimestre, guidate da vari troll e gruppi di bot.

I primi, hanno detto, sono persone che inviano messaggi attraverso account anonimi, che mirano a ridicolizzare o insultare altri utenti, provocare e generare discussioni. «Reagire ai troll aumenta l'interazione e questo è ciò che vendono». Ha detto.

Ha spiegato che il bot è un account automatico in grado di creare più di 100 retweet in un tempo molto breve. «La sua funzione è quella di accelerare le interazioni in modo che gli hashtag possano diventare una tendenza», ha detto.

Ha anche spiegato che ci sono anche utenti reali che non sono d'accordo con il governo nel quarto trimestre a causa di ideologia o insoddisfazione. «Se rimuoviamo troll e bot dalla tendenza anti-AMLO, il numero di persone 'reali' è circa il 10% di tutti gli utenti della tendenza.

Infine, il morenista ha criticato Twitter per aver affermato che l'hashtag anti-AMLO era più favorito a tal punto che «pieno di automazione, messaggi di odio, discriminazione, razzismo e classismo» le tendenze che violano la piattaforma stessa governa. Garantire la sicurezza della comunità.

«La cosa più importante è che non puoi impegnarti in atti di bullismo mirati a qualcuno o stimolare gli altri a farlo. Vedi: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules .È chiaro che Twitter no far rispettare le regole». L'ha esplorata.

