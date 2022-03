Ordine di prova per uso illegale di risorse contro l'ex governatore messicano

Città del Messico, 16 marzo Il giudice di vigilanza ha ordinato un processo per il reato di uso illegale di risorse durante la campagna presidenziale del 2018 contro l'ex governatore del Messico Nuevo Leon Jamie Rodriguez Calderon «El Bronco» (2015-2021) mercoledì ed è stato arrestato martedì. Secondo fonti giudiziarie, l'udienza, che si è tenuta a distanza e privatamente, è iniziata alle 16:30 (22.30 GMT) ed è proseguita intorno a mezzanotte, con una pausa di due ore, quando il giudice ha analizzato le misure preventive da emettere all'ex presidente dello stato. Di queste misure, resta da decidere se il 64enne Rodriguez Calderon sarà processato in custodia cautelare o in libertà. Poco prima della decisione, l'attuale governatore di Nuevo León, Samuel García, ha commentato in un messaggio su Twitter che «se qualcuno viola la legge e abusa della fiducia di un credente, dovrà assumersi la responsabilità e pagarne le conseguenze». Martedì, Rodriguez Calderon è stato arrestato in un incidente del 2018 con l'accusa di dirottare risorse pubbliche e in seguito è entrato in un centro penitenziario situato nel comune di Afodaka, Nuevo León. Mercoledì, il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha messo in dubbio l'arresto di Rodriguez Calderon, chiedendogli di non usare la «legge» per compiere «vendetta politica». «Quello che consiglio sempre è che la legge non venga usata per vendetta politica, che un crimine non possa essere fabbricato e, allo stesso tempo, non ci sia punizione». Il presidente ha detto in una conferenza stampa mattutina al Palazzo Nazionale. López Obrador ha sottolineato che la detenzione dell'ex governatore era estranea al governo federale e non è riuscito a fotografare l'arresto di un ex politico diffuso dai media. L'arresto dell'ex governatore ha causato un caso noto come «Broncofirmas» che era stato nelle mani del tribunale per molti anni. Rodríguez Calderón ha affermato che le risorse umane e materiali sono state spostate per utilizzare funzionari statali per ottenere le firme necessarie per competere alle elezioni. Ha ricoperto la carica di Presidente del Messico nel 2018. Inoltre, è stato recentemente riferito che due conti per ex funzionari di primo livello del governo Rodriguez Calderon sono stati congelati per precauzione. Dopo 30 anni di appartenenza al sistema di governo Partito Rivoluzionario (PRI), Bronco è diventato il primo governatore indipendente del Messico nel 2015 quando ha vinto le elezioni a Nuevo León, uno degli stati più ricchi degli Stati Uniti con una forte industria. Il cavallo selvaggio, come è noto, è stato un candidato indipendente alla presidenza del Messico nel 2018, ma ha perso contro Andrés Manuel López Obrador (Andrés Manuel López Obrador). Durante il periodo in cui era candidato alla presidenza, Rodriguez Calderon ha chiesto il congedo per lasciare temporaneamente la carica di presidenza dello Stato dall'inizio alla metà del 2018. Controversibilmente, ha affermato che avrebbe «moka» (bloccare) le mani di ladri e persone corrotte nella campagna.Capo JMRG/foto (foto)