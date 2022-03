Nicaragua: ticker del dollaro oggi il 16 marzo (USD) a NIO

Dopo l'apertura della sessione, il dollaro USA è stato scambiato alla cerimonia di apertura della Córdoba nicaraguense 35,55, che ha mostrato un calo del 39,51 percento rispetto al 10,02% della Cordoba nicaraguense del giorno precedente.

Il dollaro USA è aumentato dello 0,11% rispetto alla scorsa settimana, che era ancora un aumento dell'1,86% lo scorso anno.La tabella è cambiata rispetto al giorno precedente, che è aumentato dello 0,05% rispetto al giorno precedente, indicando una mancanza di continuità nei risultati recenti.La volatilità della scorsa settimana è stata significativamente più alta rispetto alla volatilità riflessa nei dati dello scorso anno, quindi è cambiata più della tendenza generale del valore.

foto annuale, il dollaro USA ha raggiunto un massimo di 39,53 cordoba nicaraguense, con il livello più basso di 34,75 cordoba nicaraguense. Il dollaro USA è più vicino al minimo che al massimo.

Cordoba Cordoba Nicaragua è un' unità monetaria legalmente utilizzata in Nicaragua ed è abbreviata in NIO; è divisa in 100 centesimi e il transito è controllato dalla banca centrale del paese.

La moneta prende il nome in onore del secondo cognome del capitano Francisco Hernandez de Córdoba, il conquistatore spagnolo che fondò le città di Granada e Leon.

Cordoba fu creata il 25 agosto 1908 per ordine dell'allora presidente Adolfo Diaz, che emise 10 monete Cordova e sostituì i pesos. A quel tempo, la nuova valuta era il tasso di cambio di 5 Córdoba per sterlina britannica.

13 novembre 1931, Córdoba iniziò a commerciare a un tasso di parità di 1,10 Cordova per dollaro USA, ma dopo diverse svalutazioni, salì a 7 Córdoba per dollaro USA tra il 1946 e l'aprile 1979.

Nel 1991, il governo ha lanciato un piano di stabilizzazione monetaria di successo, che è riuscito a frenare la sopravvalutazione e ottenere la stabilità dei prezzi, del tasso di cambio e della valuta. A partire dal gennaio 1993, il paese è passato a un sistema di mini-valutazione, che è del 3% all'anno dal 2019.

settore economico, il Nicaragua ha registrato un calo significativo. Nel 2018 e nel 2019, il prodotto interno lordo è diminuito del -3% e del -2% nel 2020, sebbene sia leggermente aumentato nel 2021, ma l'economia del Nicaragua è superiore a quella del Venezuela.

Inoltre, sotto l'attuale governo di Daniel Ortega, la Banca Mondiale ha stimato che la povertà è aumentata dal 13,5% nel 2019 al 14,6% nel 2021. Oltre al SARS-CoV-2, il paese è stato alimentato dagli uragani Eta e Lota, che hanno causato grandi disordini.

In questo contesto, le sanzioni contro i paesi degli Stati Uniti e dell'Unione europea hanno portato ad alleanze con Venezuela, Cuba e Cina, che si sono intensificate dopo le ultime elezioni in cui Ortega ha ottenuto la rielezione è stato bollato come frode.

Secondo le previsioni della Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (ECLAC), il Nicaragua e il Guatemala o la Repubblica Dominicana non ricostituiranno i loro livelli economici nel 2022, come prima della pandemia SARS-CoV-2.

