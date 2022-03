Martinez Mu Nuera produrrà un classico

18 Mar Juan Martínez Munuera Madrid del Comitato di Valencia è stato nominato per dirigere il classico Real Madrid-Barcellona domenica, e Antonio Miguel Mateu Lajos sarà presente al VAR. Il quarto ufficiale di Santiago Bernabéu sarà Andres Fuentes Molina, assistente Diego Barbero Sevilla, Miguel Martínez Munuera e AVAR1 Pablo González Fuertes. Martínez Munuera, che ha giudicato il Real Madrid in 29 occasioni, ha guidato questa campagna con una vittoria contro il Granada a Nuevo Los Carmenes (1-4) .Il Barça ha vinto lo stesso numero di partite.In questa stagione, l'Athletic di San Mames (1-1) e l'Osasuna di El Sadar (2-2) due volte in due pareggi. Sarà il secondo classico che dirigerà dopo l'arbitro al Camp Nou il 24 ottobre 2020. Ha vinto 1-3 contro Uruguay Fede Valverde, Sergio Ramos, rigore, e il croato Luka Modric Golo Real Madrid. La parte ordinata è stata segnata dalla squadra guidata da Ronald Kohman, l'olandese. Giappone/Tè