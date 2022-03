Macron, favorito per le elezioni presidenziali con quasi nessuna campagna

PARIGI (AP) — Sembra stanco. Con la barba lunga. Con jeans e felpa con cappuccio. Il presidente francese Emmanuel Macron, che punta alla rielezione il mese prossimo, ha pubblicato immagini insolite di lui che lavora di notte e nei fine settimana al Palazzo dell'Eliseo, dove trascorre la maggior parte del suo tempo sulla guerra in Ucraina evitando i tradizionali eventi della campagna elettorale.

Se si tratta di una strategia di campagna, sembra funzionare e rafforzare la tua posizione preferita nella campagna, oltre a rendere difficile per gli altri rivali sfidarti.

Gli altri candidati hanno criticato Macron per essersi rifiutato di partecipare a qualsiasi dibattito televisivo prima del primo turno, previsto per il 10 aprile.

Il presidente ha promesso di rispondere dettagliatamente alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa del giovedì pomeriggio, che il suo team ha descritto come la prova che non sta evitando questioni difficili.

Il leader centrista dovrebbe presentare le sue proposte per i prossimi cinque anni, tra cui una controversa riforma delle pensioni che aumenterebbe l'età pensionabile da 62 a 65 anni.

Un membro del governo che partecipa alla campagna di Macron ha dichiarato che il presidente vuole «rispondere alle critiche» e «farà campagna interamente» nei prossimi giorni.

Anche se ha annunciato ufficialmente all'inizio di questo mese che si sarebbe candidato per un secondo mandato, Macron non ha ancora tenuto alcun comizio.

Nei giorni scorsi ha spinto per un cessate il fuoco per le telefonate con il presidente russo Vladimir Putin, e parla quasi quotidianamente con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelenskyy.

La scorsa settimana ha riunito i leader dell'UE al Palazzo di Versailles, a ovest di Parigi, per affrontare le sanzioni contro la Russia. La Francia detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, che conferisce a Macron un ruolo chiave nel coordinamento della risposta del blocco di 27 paesi.

È previsto che venga visto la prossima settimana con il presidente Usa Joe Biden, che verrà a Bruxelles per un vertice Nato.

Il sondaggista Bernard Sananes, presidente dell'istituto di statistica Elabe, ha affermato che «ovviamente, la situazione internazionale sta rafforzando la sua posizione».

«Dà l'impressione che Macron sia stato eletto nel 2017 con la promessa di rinnovare (politica) e che Macron voglia essere eletto nel 2020 con la promessa di (avere) esperienza», ha detto in un'intervista al quotidiano francese L'Opinion. I sondaggi mostrano che la maggioranza dei francesi, che cerchino di votare per lui o meno, pensa di essere qualificata per il lavoro, ha detto l'esperto.

I sondaggi mostrano Macron di circa 10 punti percentuali davanti all'estrema destra Marine Le Pen, mettendoli entrambi nella posizione di raggiungere il secondo turno e ripetere le elezioni del 2017. I sondaggi indicano principalmente una vittoria per il presidente in quel caso.

Un altro candidato di estrema destra, Eric Zemmour, il leader dell'estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon e la conservatrice Valérie Pécresse sono altri candidati di spicco.

I suoi rivali accusano Macron di concentrarsi sulla situazione in Ucraina per evitare di parlare di questioni nazionali che potrebbero essere più spinose per lui.

Le Pen ha detto che Macron «usa la guerra in Ucraina per spaventare il popolo francese perché crede che spaventare possa giovare a loro».

«Quando c'è una guerra, c'è un riflesso nell'essere legittimisti», ha detto Pécresse. «La gente pensa: c'è un capitano che guida l'operazione (...). Non dovremmo aver paura di cambiare capitano l'11 aprile», ha aggiunto.

I sostenitori di Macron sostengono che la situazione in Ucraina coinvolge questioni nazionali chiave discusse nella campagna, come le politiche energetiche e di difesa.

L'esperto di storia politica Jean Garrigues ha sottolineato l'impatto «unificante» sul capo dello Stato in una situazione legata alla guerra. Lo stesso effetto si è sentito quando il predecessore di Macron, François Hollande, ha lanciato un'operazione militare in Mali per espellere gli estremisti islamici dal potere.

Prima di lui, i leader francesi, da Napoleone a Charles de Gaulle, hanno dimostrato la loro leadership in situazioni di guerra. «L'opinione pubblica francese è profondamente radicata in quella storia», ha detto Garrigues ad AP.

Pertanto, «vediamo che gli oppositori di Macron non hanno esperienza equivalente alla funzione presidenziale, anche come ministri importanti, e in pratica si trovano in una situazione di inferiorità», ha detto.

La sfida principale di Macron come favorito potrebbe essere la bassa affluenza, e che i suoi sostenitori non vengano a votare perché assumono la loro vittoria, mentre quelli scontenti delle sue politiche si mobilitano di più.

Lo stesso Macron ha riconosciuto il rischio in un video condiviso sul canale YouTube della sua campagna. «E' quello che dirò ai francesi, e anche ai miei sostenitori: se pensano che sia fatto, significa che abbiamo perso», ha detto.