L'ESA sospende il lancio di una missione congiunta con Exomas, Russia

Parigi, 17 marzo L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha annunciato giovedì la sospensione del lancio della missione Exomars, che mira a trovare prove biologiche o geologiche per la vita su Marte a causa dell'incapacità di collaborare con l'agenzia russa Roscosmos, per collaborare a questo progetto. L'ESA, che ha affermato di essere «completamente» coerente con le sanzioni imposte alla Russia dai suoi Stati membri dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, ha detto che valuterà le opzioni che i rover (veicoli da esplorazione) potrebbero utilizzare per svolgere la loro missione da lanciare a settembre. Josef Aschbacher, CEO dell'organizzazione, ha aggiunto su Twitter che la decisione di fermarsi è stata «difficile ma necessaria». Questo mercoledì e giovedì, il Consiglio dell'ESA a Parigi ha dichiarato che «in considerazione dell'impossibilità di portare avanti la cooperazione continua con Roscosmos nella missione Exomars», ha chiesto al segretario generale di «adottare misure appropriate per sospendere le attività di cooperazione di conseguenza», secondo l'agenzia russa . Exomars consisteva in due missioni: la prima è stata lanciata nel 2016 e consisteva in un satellite e un modulo di ingresso, discesa e atterraggio Schiaparelli per lo studio dei gas in traccia nell'atmosfera marziana (TGO), che nello stesso anno si sono scontrati accidentalmente con la superficie del pianeta e hanno aperto il paracadute avanzare. Il secondo, insieme a Rosalind Franklin Rover, è stato inizialmente rinviato dal 2018 al 2020 e poi al 2022. Ciò è dovuto al deterioramento della situazione epidemiologica in Europa, che ha impedito agli specialisti di eseguire tutti i test necessari. Lo scopo di quest'ultimo era quello di prelevare e studiare campioni dal suolo di Marte grazie a sofisticati dispositivi. Si prevedeva di atterrare nella regione di Oxia Planum, situata a nord dell'equatore del pianeta e con sedimenti spessi e argillosi.Secondo l'ESA, questo potrebbe corrispondere a lagune o sedimenti marini. L'agenzia europea ha ricordato giovedì che la decisione di Roscosmos di ritirare il personale dal Centro spaziale europeo nella Guyana francese ha sospeso tutte le missioni per decollare con il razzo russo Soyuz. Aschbacher ha già iniziato ad analizzare possibili lanciatori alternativi, ha aggiunto l'ESA. In base a ciò, nelle prossime settimane, verrà convocata una riunione speciale del comitato per presentare proposte specifiche agli Stati membri. L'agenzia ha sottolineato che il programma della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) continua e il suo obiettivo principale è mantenere le operazioni sicure. La ISS è supportata da ESA, Roscomos, Agenzia spaziale degli Stati Uniti (NASA), JAXA in Giappone e CSA in Canada. mgr/atc/icona