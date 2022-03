Legge sul nascituro e l'aborto legale nei paesi dell'America Latina: dov'è il Perù?

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer embarazada recibe una dosis de la vacuna de COVID-19 en Schwenksville, estado de Pensilvania, Estados Unidos, el 11 de febrero de 2021. REUTERS/Hannah Beier

La Plenaria, durante la sessione di ieri, ha votato la proposta di ordine del giorno 1992, proponendo che il Congresso di la Repubblica dichiara di importanza e interesse nazionale la commemorazione del giorno del nascituro . La proposta è adottata con 77 voti favorevoli, 7 contrari e 20 astensioni.

D'altra parte, colui che ha proposto questa mozione è stato il parlamentare per il rinnovamento popolare, Alejandro Muñante, che era orgoglioso di questa misura approvata attraverso i suoi social network.

«#PlenoDelCongreso ha approvato con 77 voti a favore la mozione del 1992 della mia paternità dichiarando di importanza e interesse nazionale la commemorazione della «Giornata del nascituro», che significa «bambino non ancora nato» per ogni essere umano essere dal momento del suo concepimento. #SíALaVida», ha commentato.

La Giornata del nascituro viene celebrata a livello internazionale ogni 25 marzo per commemorare, promuovere e difendere la vita umana poiché ha è stato concepito nel grembo materno dalla madre alla morte naturale.

In risposta a questa mozione, l'addetta alla comunicazione delle ONG Manuela Ramos, Andrea Pardo, ha detto a Infobae che i diritti delle donne vengono principalmente attaccati e che «stiamo andando indietro nei pochi progressi che avevamo fatto».

«Con questa mozione, ciò che il Congresso sta facendo è attaccare i diritti che noi donne abbiamo raggiunto e quelli che possiamo provare a vincere, è davvero preoccupante che ci siano 77 membri del Congresso in parlamento che sono a favore di una mozione che non è così importante data la corrente situazione di violenza contro le donne», ha detto.

Il Perù ha una legge che sostiene l'aborto terapeutico fintanto che la madre è in pericolo e sulla base del fatto che una ragazza viene violata sessualmente.

«Quella donna è costretta ad essere madre anche se abbiamo quella legge in vigore, dobbiamo fare pressione, perché non viene rispettata, anche se ci sono molti operatori sanitari che, secondo le loro convinzioni religiose, non dovrebbero entrare per l'applicazione di una legge, cercano di garantire che questo non sia imposto, siamo in una lotta continua per garantire che questo non venga applicato. è soddisfatto», ha assicurato.

Sebbene il Congresso abbia un gran numero di donne, il Gabinetto dei Ministri, guidato da Aníbal Torres, ne ha solo tre presente, prima di essa, Andrea Pardo ha aggiunto che siamo di fronte a un Congresso molto conservatore.

«Siamo in un paese molto conservatore in cui i membri del Congresso sono totalmente estranei alla realtà in cui vivono le donne, nonostante il gran numero di violenze che si verificano ogni giorno. Sono allarmanti e in cui spicca la violenza sessuale contro ragazze, adolescenti e donne adulte , sinceramente non sono interessati a legiferare in questo senso «, ha affermato Pardo.

Da parte sua, Ayesha Davila, comunicatrice sociale e specialista di genere, ha detto che il Congresso «sta praticamente normalizzando la gravidanza forzata contro le ragazze in situazioni di violenza sessuale. »

«Nel 2020, l'Ufficio del Mediatore ha riferito che 1.155 ragazze tra 11 e 14 anni ha partorito a seguito di stupro sessuale. Detto questo, il Congresso, al contrario, lo sta normalizzando, ignorando queste cifre e proponendo una giornata per celebrare il nascituro. È allarmante anche perché non pongono come urgenza o priorità la situazione affrontata dai bambini che sono già nati. Ci sono molti di loro nel nostro Paese che si trovano in una situazione di abbandono e vulnerabilità. Tuttavia, il Congresso non sta facendo o legiferando nulla a favore di questo problema, ma sta dando priorità a se stesso nel posizionare le sue posizioni religiose», ha aggiunto.

Va notato che il parlamentare di Juntos per il Perù, Ruth Luque ha proposto il disegno di legge 954, che si sta tentando di essere discusso in plenaria.

«Questo perché l'aborto sia almeno approvato nei casi di stupro; tuttavia, vogliamo sollevare una legge per proteggere il nascituro. Quindi se vediamo che è per 77 voti, non possiamo nemmeno pensare che la legge che vogliamo revocare sarà finalmente approvata». , ha concluso Pardo.





CONTINUA A LEGGERE