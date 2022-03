Le squadre della NFL confessano finalmente le loro acquisizioni

Russell Wilson a Denver, Carson Wentz a Washington, Amari Cooper a Cleveland.

Chandler Jones a Las Vegas, Khalil Mack e J.C. Jackson con i Los Angeles Chargers. Brandon Scherff a Jacksonville.

Che importa se si tratta di vecchie notizie? Mercoledì le squadre hanno potuto confessare le recenti fughe di notizie sui loro trasferimenti - e dozzine di altre - che erano già note nella NFL.

E c'è stata una prima: Von Miller, il linebacker campione dell'ultimo Super Bowl, lascia Los Angeles e arriva a Buffalo.

Da parte sua, il ricevitore stellare Julio Jones è alla ricerca di lavoro.

Sì, la stagione 2022 è appena iniziata — con l'apertura del nuovo anno di attività del campionato — e con questo gli annunci ufficiali di chi sta andando dove e per quanto.

Il trasferimento di Miller da un capo all'altro del paese ha rubato i titoli dei giornali quel giorno. Firmerà un accordo di sei anni con i Bills e cercherà di vincere un terzo Super Bowl, il tutto con franchigie separate.

È stato incoronato con Denver nel 2015 e solo a febbraio con i Rams.

La più grande star dimessa mercoledì è stata Jones, per il Tennessee. Durò solo un anno con i Titani e gli infortuni gli impedirono di brillare.

Jones, 33 anni, sarà dimesso dopo il 1 giugno. I Titans sosterranno l'impatto sul loro tetto salariale fino ad allora.

I Titans hanno vinto Jones in uno scambio concordato nel giugno 2021. Tuttavia, ha giocato solo 11 partite all'inizio, compresa la postseason.

Finì con 31 ricezioni, la cifra più bassa della sua carriera, per 434 yard e un touchdown.

Un altro dei cambiamenti più scioccanti - almeno fino a quando Houston non trova una squadra per Deshaun Watson - è stata la partenza di Wilson da Seattle. I Seahawks hanno ricevuto due scelte al primo turno, due secondi, un quinto round e tre giocatori: il quarterback Drew Lock, il tight end Noah Fant e il placcaggio difensivo Shelby Harris. Tutti potrebbero iniziare, anche se i Seahawks preferiscono un altro quarterback.

«Quando è diventato chiaro che Russell voleva giocare altrove, abbiamo sfruttato l'opportunità per esplorare il mercato, che ci ha permesso di acquisire due attori di qualità, capitale di leva e massima flessibilità salariale. Abbiamo una visione chiara della direzione che vogliamo prendere per il team e questo è entusiasmante per l'organizzazione «, ha dichiarato il direttore generale di Seattle John Schneider.

Mentre Denver ha riempito la posizione di quarterback, come ha fatto Tampa Bay quando Tom Brady ha concluso il suo ritiro di 40 giorni e Aaron Rodgers ha deciso di rimanere con Green Bay con un mega-affare triennale, altre squadre soffrono per trovare il loro passante.

Alcuni come Carolina, New Orleans e Cleveland indagano per acquisire Watson, che non sarà accusato penalmente dopo 22 donne lo hanno accusato di violenza sessuale e molestie. Watson non ha giocato la scorsa stagione e sta ancora affrontando una causa civile e una possibile sospensione dalla NFL.

Pittsburgh, che ha dovuto cercare il quarterback per la prima volta da quando ha scelto Ben Roethlisberger nel 2004, ha firmato Michael Trubisky dei Buffalo.