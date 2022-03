Le auto con altoparlanti animano feste di strada in Venezuela

CARACAS (AP) — Decine di persone ballano insieme in un quartiere alla periferia di Caracas. È quasi mezzanotte e quando inizia a suonare «Do It To It», reso popolare da TikTok, ci sono tanti giovani, adulti e bambini che bloccano la strada, ignorando il cattivo odore che proviene da un camion della spazzatura abbandonato non lontano.

La musica assordante viene dagli altoparlanti installati nei bauli di auto e furgoni, che competono per vedere quale ha il sistema audio più potente.

Queste feste di strada, dove si suonano musica elettronica, vallenato, bachata e altri ritmi, permettono a grandi e piccini di divertirsi a ballare nei quartieri dove non ci sono più discoteche o il loro prezzo è proibitivo.

«Devi sentirlo, devi viverlo... Con l '"audio per auto» chiudi gli occhi e ti alzi», ha detto Luis Daniel «El León» Castro, proprietario di una delle auto. «È qualcosa di indescrivibile».

Il baule della Hyundai Getz a quattro porte di Castro ha quattro altoparlanti, amplificatori, bassi e uno spazio libero per impressionare: puoi gettare la camicia lì e il tessuto rimbalzerà al ritmo della musica. Il coperchio del bagagliaio è così pesante che cinque persone hanno dovuto spingere verso l'alto per aprirlo.

Le auto iniziano ad arrivare al calar della notte a Petare, una delle più grandi baraccopoli dell'America Latina. Per un po', auto, moto e alcuni autobus riescono a passare, facendo correre la gente. Ma con l'avvicinarsi della mezzanotte e sempre più persone arrivano, il traffico si ferma.

Questo fenomeno, per quanto costoso sia, sta tornando a rafforzarsi in Venezuela mentre la sua economia ne risente. Milioni di persone sono cadute in povertà nel contesto di una profonda crisi politica, sociale ed economica, ma il dollaro circola più liberamente rispetto a prima della pandemia di coronavirus. E ci vogliono parecchi dollari per trasformare le auto in scatole musicali.

Nel periodo che precede il carnevale, i dipendenti dell'azienda di Carlos Arocha misurano, carteggiano, tagliano e dipingono pezzi su misura per i furgoni che riempiranno le spiagge di musica. L'equipaggiamento di un'auto può richiedere un mese e costare facilmente $10.000, più dello stesso veicolo.

«In Venezuela c'è sempre stato quell'hobby di spendere soldi per i veicoli. Non so perché. È qualcosa che è stato impiantato in noi per anni «, ha affermato Arocha. «Le persone vedono come mettere il suono su di esso. Ci sono persone che non hanno nemmeno una casa».

Arocha, che opera in questo settore da 13 anni, ha affermato che alcuni negozi del settore hanno chiuso durante la crisi.

La stessa notte in cui Castro e i suoi amici stavano festeggiando a Petare, un gruppo di studenti universitari ha festeggiato la laurea in un quartiere vicino con diverse auto parcheggiate sotto un passaggio pedonale. Circa 50 persone danzavano nel settore.

Alcuni giovani si sono avvicinati agli oratori, hanno sorriso e con gli occhi ben aperti hanno puntato alcuni oratori.

Le persone in questo quartiere conoscono le difficoltà, svolgono diversi lavori e dipendono dai soldi che i parenti inviano loro dall'estero. Ma sa anche ballare per dimenticare i suoi problemi, almeno per qualche ora.

«La vedo come una festa, qualcosa di molto bello, che piace a tutti nonostante la situazione», ha detto Luis Mediavilla, uno studente di 18 anni. «Qui ti diverti, vivi e ti diverti come dici tu. Tutto quello che fanno è molto buono... C'è divertimento, follia, competizione. È una cosa molto positiva».

Ha sottolineato che le battaglie tra le auto fanno divertire le persone senza dover andare in città, in una discoteca, o dover spendere 30 dollari per una bottiglia di rum che costa 10 dollari nel quartiere.

In passato, i proprietari di auto e le autorità finirono per essere coinvolti in una partita al gatto e al topo, ma nessuno interferì con la battaglia di cui godeva Mediavilla.

Il rumore a volte infastidisce i vicini, ma i commercianti vendono più bevande, cibo e sigarette.

Erly Ruiz, professore di sociologia presso l'Università Centrale del Venezuela, ha affermato che le auto e le danze di strada danno ai partecipanti un senso di appartenenza.

I cartelli sulle porte dei locali notturni possono escluderne alcuni, ma le feste di strada sono aperte a tutti.

«Accendo la musica e all'improvviso posso togliermi la camicia, la giacca», ha detto Ruiz. «Per strada scompaiono completamente tutte queste regole che normalmente non mi permettono di divertirmi come voglio».