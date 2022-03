L'Argentina è pronta a ratificare un nuovo programma con il FMI per 45 miliardi di dollari

Giovedì il Senato argentino terrà il suo ultimo dibattito per approvare un nuovo accordo con il Fondo Monetario Internazionale per 45 miliardi di dollari, con il quale scongiurerà lo spettro del default e cercherà di frenare l'inflazione in fuga di oltre il 50% all'anno.

Questo prestito servirà a ristrutturare il programma di stand-by ricevuto nel 2018 sotto il governo del liberale Mauricio Macri, le cui scadenze di circa 19 miliardi di dollari quest'anno, altri 20 miliardi nel 2023 e 4 miliardi in più nel 2024 l'Argentina non può permettersi.

La sessione del Senato è iniziata alle 17H00 GMT. La piazza del Congresso era recintata e sotto sorveglianza della polizia, dopo una settimana fa, quando la Camera dei Deputati ha votato a favore, i manifestanti hanno lapidato l'edificio e distrutto le finestre di diversi uffici, compresi quelli nell'ufficio del vicepresidente Cristina Kirchner.

Per entrare in vigore, l'accordo deve anche essere presentato al Consiglio di amministrazione del FMI a Washington per l'approvazione.

E il tempo sta per scadere. Tra il 20 e il 22 marzo, l'Argentina deve pagare una scadenza del capitale di $2,9 miliardi, un importo che non ha, secondo la Banca centrale.

«Abbiamo una decisione difficile da prendere: approvare l'arrivo del Fmi quando ci eravamo liberati nel 2006", ha detto il senatore filogovernativo Ricardo Guerra, alludendo a quando l'allora presidente Néstor Kirchner ha cancellato circa 9,5 miliardi di dollari di debito verso l'organismo multilaterale e ha concluso le sue visite di revisione.

Guerra ha sottolineato che il FMI «ha lasciato solo brutte esperienze» in Argentina, ma ha sostenuto che è necessario approvare il prestito per «liberare l'economia da un tale onere, in modo da tornare alla crescita e ricreare speranza e credibilità».

Il nuovo contratto di credito sarà il tredicesimo che l'Argentina ha firmato con il FMI dal ritorno della democrazia nel 1983.

- Contro l'inflazione -

Questo programma di strutture estese prevede 10 revisioni trimestrali e un periodo di grazia di quattro anni. I pagamenti devono essere effettuati dal 2026 al 2034.

In cambio, l'Argentina si impegna a ridurre il deficit fiscale dal 3% del PIL nel 2021 allo 0,9% nel 2024.

Il presidente del centrosinistra Alberto Fernández ha ringraziato i parlamentari che sostengono il progetto. «Avremo un orizzonte più chiaro. Sapremo che c'è un problema che non è stato risolto, ma che sta cominciando a essere risolto, che è quel debito maledetto che abbiamo ereditato», ha detto, alludendo ancora una volta al fatto che l'accordo è stato firmato dall'Argentina sotto il governo del suo predecessore, nel bel mezzo di una corsa al cambio valuta.

Per Victor Beker, direttore del Center for the Study of the New Economics dell'Università di Belgrano, «se il programma viene approvato diminuisce leggermente il grado di incertezza. La possibilità di default scompare e vengono fissati obiettivi che il governo cercherà di raggiungere. Non tutte le incognite vengono cancellate, ma gli agenti economici sanno che ci sarà un organo di vigilanza (il FMI)».

L'obiettivo, secondo il FMI, è «ridurre l'inflazione elevata e persistente». Tuttavia, il portavoce Gerry Rice ha detto giovedì che «questa, ovviamente, sarà una sfida alla luce dell'evoluzione della situazione mondiale, poiché l'aumento dei prezzi delle materie prime sta influenzando l'inflazione in tutto il mondo», durante la guerra in Ucraina.

L'Argentina ha registrato un aumento del 4,7% dell'indice dei prezzi al consumo a febbraio rispetto a gennaio, con un aumento del 7,5% nel settore alimentare, portando l'inflazione in 12 mesi al 52,3%.

Quando il consiglio del FMI approverà l'accordo, l'Argentina riceverà un primo esborso di circa 9,8 miliardi di dollari, che le consentirà di affrontare la scadenza della prossima settimana e rafforzare le riserve internazionali.

Ma c'è sfiducia nella società riguardo alle misure che il governo adotterà per raggiungere gli obiettivi dell'accordo.

«In relazione alla situazione economica stiamo andando peggio, questa è la realtà. Stiamo pagando per una truffa», ha detto Monica Sulle del Socialist Workers Movement all'Afp durante una protesta contro il FMI questa settimana.

L'accordo iniziale è stato firmato per 57 miliardi di dollari, l'importo più alto mai concesso dal FMI. Tuttavia, l'Argentina ha ricevuto solo 44 miliardi di dollari, in quanto il presidente Fernández ha rinunciato a tratti in sospeso quando è entrato in carica nel dicembre 2019.

