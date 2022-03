L'Argentina annuncia investimenti energetici per oltre 300 milioni di dollari

Buenos Aires, 17 mar Il governo argentino ha annunciato giovedì un piano di investimenti del valore di oltre 300 milioni di dollari per lo sfruttamento dei pozzi di petrolio e gas nel sud del Paese, nel mezzo di una «crisi energetica globale» causata, tra gli altri fattori, dall'invasione russa dell'Ucraina. Questo annuncio è arrivato dopo un incontro tra il ministro dell'Economia Martín Guzmán e il presidente della General Fuel Company (CGC) Hugo Eurnekian, dove entrambi hanno evidenziato il «significativo potenziale energetico» del Paese sudamericano. Durante l'incontro, il capo di CGC ha anche dettagliato l'attuazione di un piano di investimenti del valore di $128 milioni nella produzione di pozzi nel bacino meridionale, un'iniziativa finanziata nel settembre 2021 ponendo obblighi negoziabili nel mercato locale, dove il Sustainability Guarantee Fund (FGS)) ha sottoscritto 100 milioni di dollari. «Questi fondi saranno utilizzati per lo sfruttamento dei blocchi di gas e lo sviluppo di risorse di gas tight non convenzionali, attraverso la perforazione, il completamento e la messa in servizio di 33 nuovi pozzi nel bacino meridionale della provincia di Santa Cruz (sud del Paese)», ha detto il Ministero dell'Economia argentino in un dichiarazione. A questo proposito, il Ministro dell'Economia ha riconosciuto che l'Argentina «deve affrontare grandi sfide a causa della crisi globale (energetica)», ma ha anche l'opportunità di promuovere lo sviluppo di un settore chiave per «rendere più competitiva l'intera matrice produttiva del Paese». «Abbiamo fatto progressi in condizioni che consentono un aumento degli investimenti, sia da politiche di stabilizzazione macroeconomica, investimenti in infrastrutture energetiche e il ruolo che la FGS dell'Anses (National Social Security Administration) sta giocando al fine di consentire maggiori finanziamenti per gli investimenti in L'Argentina nell'economia reale e in particolare nell'energia «, ha affermato Guzmán. Secondo il Ministero dell'Economia, il progetto di investimento ha annunciato oggi le previsioni che il reddito totale in valuta estera derivante dalle principali esportazioni e dalla sostituzione delle importazioni nei 20 anni previsti raggiungerà $734 milioni, di cui 35,5 milioni di dollari corrispondono alle esportazioni di petrolio e altri 698,5 milioni di dollari a sostituzione delle importazioni di gas. Durante questo periodo, il gas naturale totale ottenuto potrebbe ammontare a 2 miliardi di metri cubi, pari al 4,4 per cento della produzione registrata nel 2020, secondo le previsioni del governo. CAPO jacb/la