La Russia respinge le misure preventive della Corte di giustizia e rifiuta di sospendere le operazioni militari in Ucraina

Mosca, 17 marzo Mosca respinge le misure preventive annunciate dalla Corte internazionale di giustizia (ICJ) il giorno prima, che impone alla Russia di interrompere immediatamente le operazioni militari in Ucraina, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. «No, non sei autorizzato a partecipare a questa decisione. I tribunali internazionali fanno appello a concetti come l'accordo tra le parti. Non ci può essere un accordo qui, qualcosa che non può essere considerato in questo caso». Ha detto. L'Alta Corte delle Nazioni Unite ha accettato mercoledì Kiev con due voti di 13 voti e ha deciso di chiedere che Mosca «sospenda immediatamente le operazioni militari» in Ucraina, il presidente del tribunale Joan Donoghue ha detto di aver letto pubblicamente l'ordine del tribunale. L'attuazione dell'ordinanza del tribunale dipende dalla volontà dello Stato e, alla fine, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che la Russia ha il diritto di veto. L'ICJ ha esortato all'unanimità sia l'Ucraina che la Russia a «astenersi da qualsiasi misura che possa aggravare o estendere la disputa davanti al tribunale».