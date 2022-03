La Russia afferma di avere i mezzi per adempiere ai propri obblighi finanziari

Mosca, 17 marzo La Russia ha assicurato oggi di avere i mezzi per adempiere ai propri obblighi finanziari, quindi in caso di default, sarà «di natura artificiale». Dmitri Peskov, un portavoce del Cremlino, ha dichiarato in una conferenza stampa telefonica quotidiana: «Qualsiasi default che possa verificarsi ipoteticamente sarà esclusivamente artificiale». Ha aggiunto che «la Russia ha tutti i mezzi e il potenziale necessari per non fare default sulla situazione». Peskov ha rilasciato una dichiarazione come il Ministero delle Finanze russo ha confermato giovedì il pagamento di $11,7 milioni in buoni Eurobond previsto per il 2023 e il 2043, e poi ha proceduto in una dichiarazione su RT in arabo il giorno precedente. «Il pagamento è stato effettuato in valuta estera. Non ci sono problemi con il rimborso del debito». Lo ha riferito il Ministero delle Finanze. Alla domanda se un tale pagamento possa essere considerato un segnale positivo che l'Occidente non è disposto a prendere misure eccessivamente dure contro la Russia, il portavoce del presidente russo ha prestato attenzione. «Non indovineremo cosa è disposto a fare l'Occidente nei fondi di caffè. E' una cosa ingrata», conclude. muschio/ig