La popolazione di San Luis Robles di Tumaco non ha votato alle elezioni parlamentari.

Foto de archivo. Una mujer vota durante las elecciones legislativas en el municipio de Toribio, departamento del Cauca, Colombia, 9 de marzo, 2014. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Nella città di San Luis Robles nel Las Varas Rescue Community Council, situato nel comune di Tumaco, i residenti hanno deciso di non esercitare il loro diritto di voto a causa della cattiva gestione e della mancanza di sostegno da parte dei governi locali, dipartimentali e nazionali.

Questo fatto non è passato inosservato grazie a Juan Diego Arboleda Cortes, un generatore di contenuti locale che ha deciso di presentare un reclamo in diretta sul social network Facebook.

Nel video, il giovane racconta perché questa popolazione ha deciso di non partecipare alle urne, per protestare contro la necessità di fare un totale abbandono e cambiamento.

Ha anche risposto che San Luis Robles attualmente non ha corsi d'acqua perché la costruzione non è stata completata, le strade sono in cattive condizioni e non esiste un sistema sanitario per soddisfare le esigenze dei residenti.

Di fronte a questa situazione, lo squadrone mobile antisommossa si trovava nel villaggio di San Luis Robles, ma i presenti hanno continuato a protestare contro le promesse non mantenute dei governanti.

In relazione a questi eventi, Amílcar Pantoja, che ha ricoperto la carica di ministro del governo di Nariño, ha espresso il suo disagio per quanto accaduto a San Luis Robles.

