Jorge Carrascal, triste per il non chiamato in nazionale, chiede maggiori opportunità per i giocatori della recente squadra di qualificazione olimpica

Jorge Carrascal è uno dei giocatori chiamati a far parte del sostituto nella nazionale colombiana, tuttavia la sua irregolarità nelle ultime stagioni lo ha allontanato da questa possibilità. Il talentuoso attaccante è tornato in Europa per giocare con il CSKA Mosca dalla Russia, dove ha rapidamente guadagnato un posto nel roster di partenza.

Ora, in occasione della recente chiamata di Reinaldo Rueda alla nazionale colombiana per le partite, il giocatore ha parlato con la Radio VBar de Caracol dove, oltre a raccontare i dettagli della sua nuova vita in Russia, si è pentito di non essere stato chiamato dall'allenatore vallecaucano nonostante avesse un processo nel squadra nazionale delle divisioni inferiori:

L'attaccante ha parlato anche a nome dei giocatori che hanno preso parte alla recente qualificazione calcistica colombiana che ha definito le qualificazioni per il torneo di calcio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Da quella squadra che non ha ottenuto un buon risultato ed è stata guidata da Arturo Reyes, si sono distinti giocatori come Eduard Atuesta, Nicolás Benedetti e Jorge Carrascal, tuttavia, l'unico che ha vinto un posto nella squadra senior è Carlos Cuesta:

Infine, Carrascal ha dato un po' di tranquillità per il suo soggiorno in Russia, durante l'invasione di questo paese in Ucraina. Secondo il Cartagenero, soprattutto nella sua nuova squadra, hanno sostenuto e accompagnato gli stranieri in modo che siano calmi e non sentano a rischio la loro integrità:

