JC Chavez si è pentito della dipendenza di suo figlio. «È stato così brutto che non ho potuto aiutarlo».

Nonostante i suoi successi sportivi e la figura che ha consolidato durante la sua carriera di pugile professionista, i problemi familiari hanno afflitto Julio Cesar Chavez negli ultimi anni. Oggi, una delle sue maggiori preoccupazioni è la condizione di salute del figlio maggiore che è stato recentemente ricoverato in una clinica di riabilitazione dalle dipendenze. In questo senso, la Gran Campionessa messicana ha affermato di sentirsi in colpa di non essere in grado di aiutare se stessa.

In un discorso sul podcast Un Round Más, Eric E l Terrible Morales ha messo in dubbio il suo fallimento come padre di Cesar del Boxing. Dopo aver ascoltato la risposta, Sonora di Sonora Ciudad Obregon (Ciudad Obregon) ha accettato di aver commesso molti errori nella sua infanzia e ha sottolineato di aver ricevuto un grande insegnamento, ma ha negato di poterlo trasmettere ai suoi discendenti.

«Il passato non è affatto piacevole, ma non rimpiango nulla perché Dio mi ha dato un'altra possibilità nella mia vita.Così sono stato in grado di aiutare molte persone con il mio stesso problema. È stato così brutto che non ho ancora potuto aiutare mio figlio, ma è lì che vado. Non sono solo compiti difficili, ma esperienze di vita che lasciano qualcosa di positivo», ha detto nell'universo.

Julio Cesar Chavez Carrasco (Julio Cesar Chavez Carrasco) è emerso come una delle migliori prospettive negli Stati Uniti agli occhi di vari professionisti e intenditori nel campo della boxe. Dopo essere entrato nell'arena professionale, ha segnato 46 vittorie e un pareggio. Ha vissuto la sua prima sconfitta dopo 11 anni di carriera con Sergio Maravilla Martinez nel settembre 2015.

Il talento di Chávez Carrasco è stato criticato non solo dal padre, ma anche dagli allenatori, sottolineando che l'unica causa del suo declino era lo stesso junior.

«Tutto era roseo perché mio figlio Julio era disciplinato all'inizio della sua carriera e non aveva dipendenza. Non è perché è mio figlio, ma è un grande combattente. Se vedi Julio combattere bene, con tutti e cinque i sensi è un grande combattente. Non è un allenatore, ha tutto il rispetto. Mio figlio ha un problema e devo aiutarlo, ma tutto si risolverà», ha detto.

Questo problema è stato sottolineato da altri intenditori che avevano più contatti con Chávez Carrasco, che aveva più contatti con Chávez Carrasco. Carlos Aguilar, l'ex commentatore di Azteca Deportes, ha detto che il talento che ha mostrato all'inizio ha fatto la scommessa principale della stazione televisiva per affrontare la competizione che all'epoca promuoveva Saul Canello Alvarez.

Al contrario, Tsar, che sembrava avere un talento per lo sport dei guanti, ha notato che non ha trovato la versione migliore. D'altra parte, grazie alla disciplina che ha coltivato fin dall'inizio, Tapatio è riuscito ad affermarsi e raggiungere l'obiettivo di essere la migliore sterlina del mondo.

Chávez González non voleva che i bambini indossassero i guanti professionalmente, nonostante il boom economico e la percezione globale di essere uniti dal talento sportivo, ma la polemica finì per arrendersi e sostenere la sua decisione.

«Come dormire da un bambino che ha visto suo padre per tutta la vita e vuole uscire con lui. All'inizio ero completamente contrario, ma quando i bambini piangono cadono i pantaloni», ha detto.

Tuttavia, sia Junior che Omar non corrispondevano alla prolifica carriera del padre. In 18 anni di esperienza, il primogenito ha un record di 53-6-1 ed è stato un campione del mondo di 160 sterline. Il più giovane dei due ha una storia di 27-2-1, ma non può essere incoronato in tutto il mondo.

