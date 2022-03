Il Real Madrid indossa una camicia classica e cambia il bianco in nero

Madrid, 17 Mar Il Real Madrid presenterà la quarta divisa della stagione in una partita speciale, un classico del calcio spagnolo contro il Barcellona, allo stadio Santiago Bernabeu, e Madridis passerà dal bianco al nero con una nuova maglia che celebra i 120 anni del Club Bianco. Lo stilista giapponese Yohji Yamamoto e Adidas, che hanno celebrato il loro 20° anniversario con la collaborazione di un marchio sportivo che indossa il Real Madrid, hanno creato un modello di maglia Y-3 del Real Madrid. Può essere acquistato venerdì «online» e nel negozio ufficiale del club, in modo che tutti i tifosi del Madrid possano acquistarlo prima dei classici della domenica. «Una collezione speciale che celebra momenti speciali. Il Real Madrid ha annunciato l'uscita di un nuovo kit in un video che fa parte di una campagna chiamata 'La Ceresia' con Karim Benzema, David Álava, Marcelo, Pearland Mehndi, Misa Rodriguez e Caroline Moller. della squadra attuale con leggende come Iker Casillas. Il Real Madrid vestirà il nero nel classico e il portiere belga Thibaut Courtois vestirà di rosa. «L'associazione si estende a una collezione più ampia che trasmette una fusione iconica di dinamismo e velocità; una perfetta fusione di innovazione sportiva ed estetica d'avanguardia». Il marchio sportivo spiega in una nota. Insieme a una T-shirt nera con il logo Y-3 sul petto accanto allo stemma del Real Madrid, è stata lanciata una collezione che presenta «una linea riscaldante composta da giacca e pantaloni con stampa riflettente» e una sciarpa e una borsa allungate premium. mm/pz