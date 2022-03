Il ministro ucraino chiede all'eurodeputato di considerare Putin un «criminale di guerra»

Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha esortato i membri del Parlamento europeo giovedì a considerare il presidente russo Vladimir Putin come un «criminale di guerra» e ha esortato il blocco a rafforzare il suo sostegno all'Ucraina.

«Non è solo una guerra, è terrorismo nazionale. L'esercito regolare di invasori sta annientando coscienziosamente i civili». Reznikov ha detto ai deputati in una videoconferenza.

«Esorto tutti i membri del Parlamento europeo a riconoscere che Putin è un criminale di guerra, come ha fatto negli Stati Uniti», ha aggiunto.

A sostegno della sua richiesta, Reznikov ha commentato l'attacco russo alla città portuale di Mariupol e il bombardamento del teatro, che, secondo le autorità ucraine, circa 1.200 donne e bambini stavano proteggendo.

Il ministro ha detto che più di 400 scuole, 110 ospedali e circa 1.000 blocchi residenziali sono stati distrutti in sole tre settimane dopo che la Russia ha lanciato l'attacco in tutta l'Ucraina.

Reznikov ha affermato che l'esercito ucraino avrebbe sconfitto l'esercito russo, ma ha esortato l'Europa a fornire più risorse per ottenere armi.

«Vinceremo, è solo una questione di quale prezzo pagherà il popolo ucraino». Ha detto.

Il ministro ha chiesto assistenza finanziaria per consentire all'Ucraina di ottenere una grande quantità di attrezzature, tra cui aerei a reazione, veicoli corazzati, veicoli anticarro e sistemi antiaerei.

L'UE ha già donato 500 milioni di euro per fornire armi a Kiev e c'è una proposta per aggiungere altri 500 milioni di dollari.

In un discorso con i legislatori europei, Reznikov ha criticato ferocemente i paesi occidentali per essersi rifiutati di intervenire direttamente per imporre una no-fly zone all'Ucraina.

«Perderemo sempre più vite, e ci saranno più soldi che i Paesi europei pagheranno in seguito per aiutare l'Ucraina a ricostruirsi», ha detto.

ag-del/zm