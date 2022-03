Il 27,6% dei giornalisti vede i propri media messi a repentaglio, secondo un sondaggio IAPA

Miami, 17 Mar Il 27,6% dei giornalisti ritiene possibile o molto probabile che i loro media debbano chiudere o interrompere le pubblicazioni nei prossimi due anni, secondo un sondaggio condotto dalla Inter-American Press Association (IAPA). Il sondaggio, pubblicato l'ultimo giorno dell'ottava edizione della conferenza IAPA SipConnect, incentrato sulla tecnologia e la sostenibilità dei media, sottolinea che il 24% degli intervistati vede «possibile» dover prendere questa misura drastica, mentre il 3% la vede come qualcosa di «molto possibile». D'altra parte, il 36% ha indicato di vedere questa possibilità come qualcosa di «molto remoto», mentre la stessa percentuale la trova «improbabile». Più di 350 media provenienti da 23 paesi delle Americhe hanno partecipato al sondaggio IAPA volto a prendere il polso dell'industria del giornalismo nel suo passaggio verso la digitalizzazione e la maggior parte di coloro che hanno risposto erano direttori, manager, editori o proprietari di media. Le debolezze che coloro che hanno risposto al sondaggio, condotto tra gennaio e febbraio, vedono nei loro media spiccano che il 45% di coloro che affermano che le entrate pubblicitarie sono diminuite, il 44% ha dichiarato di non sapere come monetizzare i contenuti e il 43% non ha le risorse per investire. D'altra parte, il 60% ritiene che il proprio punto di forza sia avere una «buona squadra», il 49% afferma di avere «lettori fedeli» e il 33% afferma di avere sempre più risorse sul proprio sito web. Il direttore esecutivo della Inter-American Press Association (IAPA), Claudio Trotti, ha lamentato che la pandemia ha «accelerato la crisi» nei media, che ha costretto molti a chiudere e ha lasciato deserti assoluti di informazioni locali in molte parti del continente. Il sondaggio rileva inoltre che il 23,5 per cento ha riconosciuto che dovrebbe «migliorare il contenuto» per poterlo addebitare, mentre una percentuale simile ha indicato che hanno già un abbonamento o un pagamento per il modello di contenuto. D'altra parte, circa il 40% ha affermato che i propri media hanno buoni contenuti o che il pubblico apprezza il loro lavoro, ma che non hanno le risorse o la tecnologia per poter avere un modello di abbonamento. Trotti ha indicato che stanno lavorando per ridurre questo «divario», ma che attualmente non è «facile» trovare una soluzione tecnologica economica per molti media. In totale, il 66% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare sistemi di misurazione del pubblico, mentre il 16% ha dichiarato di non avere «strumenti o conoscenze» per utilizzarli. Il consulente brasiliano Eduardo Tessler ha sottolineato l'importanza di sfruttare i «dati preziosi» offerti da questi strumenti come Google Analytics. Per quanto riguarda i «bisogni più urgenti» dei media, il 42% ha dichiarato di dover migliorare o espandere i propri contenuti, il 41% misurare e conoscere meglio il proprio pubblico, il 40% migliorare la formazione digitale del proprio personale e la stessa percentuale ha indicato che richiederebbe risorse esterne per investire nella loro trasformazione digitale. Il 55% ha dichiarato di avere più visite alle proprie versioni digitali prima della pandemia, mentre il 45% ha dichiarato di avere le stesse o meno visite rispetto al 2019, una situazione che per Tessler deve significare un «allarme giallo» che le cose non stanno andando bene, perché quest'area è ancora in crescita. Trotti ha chiuso la conferenza iniziata questo martedì con il messaggio che «il futuro è ora il presente» e che è necessario un forte investimento tecnologico per stare al passo con il mercato, oltre che per raggiungere nuovi pubblici, senza mai smettere di scommettere sulla qualità dei contenuti. CAPO abm/emi/laa