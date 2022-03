I medici venezuelani considerano la vaccinazione anti-covid inadeguata ogni quattro mesi

Caracas, 17 Mar La Società venezuelana delle malattie infettive ha dichiarato questo giovedì che ritiene inappropriato proporre o stabilire una vaccinazione di richiamo indefinita ogni quattro mesi, senza avere la corrispondente «garanzia scientifica o ignorare il futuro bisogno epidemiologico». «Riteniamo che ad oggi non ci siano prove scientifiche sufficienti per raccomandare abitualmente una quarta o quinta dose di vaccini nella popolazione. Non è opportuno proporre o stabilire una vaccinazione di richiamo a tempo indeterminato ogni quattro mesi, senza la corrispondente approvazione scientifica o ignorare la futura necessità epidemiologica», ha detto in un comunicato stampa. Ha anche indicato che in Venezuela è più importante vaccinare attivamente tutti coloro che hanno bisogno di essere immunizzati o completamente vaccinati, «che è più della metà della popolazione». «Secondo i dati dell'Organizzazione Panamericana della Sanità pubblicati l'11 marzo, in Venezuela solo il 77,2% ha una dose di vaccino e il 49,8% ha due dosi. Non è noto quanti abbiano 3 dosi, ma secondo i dati dell'Osservatorio venezuelano Covid-19 si prevede che potrebbe essere solo del 5,4% «, ha aggiunto. La Società venezuelana delle malattie infettive ha insistito sulla necessità di un approccio nazionale al covid-19 con una «base scientifica», in cui la consulenza di società scientifiche, accademici ed esperti è «essenziale per ottimizzare, sulla base delle prove attuali, l'approccio preventivo, diagnostico, clinico e terapeutico a covid-19 nel Paese». Il 22 febbraio, il presidente Nicolás Maduro ha annunciato che l'immunizzazione di richiamo verrà applicata ogni quattro mesi dopo la corrispondente seconda dose, e non dopo sei mesi come inizialmente stabilito nel protocollo creato dalle autorità venezuelane. «Avevamo adottato lo schema del vaccino di richiamo ogni sei mesi e con questa raccomandazione del comitato terapeutico covid-19, che è fatta dalla commissione presidenziale per la lotta contro il covid-19, mi sembra pertinente che a partire da questa settimana assumiamo il vaccino di richiamo dopo quattro mesi del principale vaccino», ha spiegato. Questo giovedì, il Venezuela ha ricevuto un sesto lotto di vaccini contro il covid-19 composto da «più di 4.800.000 dosi» del sistema Covax, che è coordinato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), secondo il ministro della Salute, Magaly Gutiérrez. «Questa volta stiamo ricevendo un sesto arrivo di questo meccanismo, poco più di 4.800.000 dosi. Questo ci permetterà di immunizzare la nostra popolazione nel nostro programma di rinforzo che il nostro presidente Nicolás Maduro Moros ha annunciato che è ora ogni quattro mesi «, ha detto il ministro in dichiarazioni al canale statale Venezolana de Televisión (VTV).