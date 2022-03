Euro: prezzo di chiusura oggi, 17 marzo in Bolivia

L'euro è stato scambiato in media vicino a 7,51 boliviani, il che ha comportato un aumento dell'1,75% rispetto al dato del giorno precedente, quando ha segnato in media 7,38 boliviani.

Nell'ultima settimana, l'euro ha accumulato un aumento dell'1,62%, anche se, al contrario, per un anno ha ancora accumulato un calo dell'8,74%. Rispetto ai giorni precedenti, ha messo fine a due giorni di fila con un trend piatto. Nell'ultima settimana, la volatilità ha mostrato un comportamento notevolmente più elevato rispetto alla volatilità riflessa nei dati dello scorso anno, il che dimostra che mostra variazioni maggiori rispetto alla tendenza generale del valore.

Nella foto annuale, l'euro è addirittura cambiato di un massimo di 7,76 boliviani in media, mentre il suo livello più basso è stato in media di 7,28 boliviani. L'euro è posizionato più vicino al suo valore minimo che al massimo.

Incertezza per il boliviano boliviano

Il boliviano ha corso legale della Bolivia dal 1987 ed è diviso in 100 centesimi, in precedenza è stato utilizzato il peso boliviano ma è stato sostituito. La Banca Centrale della Bolivia è l'organo responsabile della regolamentazione dell'emissione di valuta.

Oggi sono in circolazione monete da 10, 20 e 50 centesimi, oltre a 1, 2 e 5 boliviani. Nel 1988 un boliviano equivaleva a un dollaro USA.

Per quanto riguarda la creazione, la valuta boliviana ha smesso di coniare e stampare durante il periodo coloniale a causa della mancanza di interesse politico, che alla fine avrebbe causato la creazione di monete e banconote all'estero a causa del basso costo che ciò comporta. Nel 2013 erano ancora prodotti in paesi come il Regno Unito, la Francia e il Cile.

Per quanto riguarda l'economia, nel 2014 la Bolivia ha fatto ricorso a un'elevata spesa pubblica e a un crescente credito interno per mantenere la sua crescita, ma queste decisioni hanno portato ad un aumento del debito pubblico e a una riduzione delle riserve internazionali.

Come in tutto il mondo, la pandemia di coronavirus ha colpito gravemente l'economia della Bolivia, sebbene l'inflazione non fosse così alta come in altre nazioni dell'America Latina, chiudendo il 2021 con lo 0,90 percento.

Secondo le previsioni fatte quest'anno dalla Banca Mondiale, la Bolivia crescerà solo del 3,7% entro il 2022, tuttavia, il presidente Luis Arce ha contestato queste previsioni e ha assicurato che il prodotto interno lordo (PIL) potrebbe crescere fino al 6%.

Inoltre, il Paese ha chiuso il 2021 con un avanzo commerciale di 1.471 milioni di dollari, il primo negli ultimi sei anni, in cui sono stati registrati saldi negativi annuali nel saldo. Oltre a queste condizioni, la disoccupazione è aumentata del 5,2 per cento.

Anche la Bolivia sta affrontando sforzi globali per passare all'energia pulita, quindi queste condizioni spingeranno uno dei maggiori paesi esportatori di gas a cercare alternative.

