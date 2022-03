Euro: apertura del mercato in Canada il 17 marzo

L'euro è scambiato a 1,40 dollari canadesi al momento dell'apertura, con un aumento dello 0,4% rispetto all'1,40 dollaro canadese del giorno precedente.

Tenendo conto dei dati della scorsa settimana, l'euro è aumentato dello 0,9%, ma al contrario è ancora in calo del 4,65% rispetto all'anno precedente. Rispetto al giorno precedente, si fermerà per due giorni consecutivi con un andamento negativo. Il dato sulla volatilità è dell'8,49%, che è molto più alto del dato sulla volatilità annuale (6,09%), che indica una variazione maggiore rispetto alla tendenza generale del valore.

foto annuale, l'euro si è trasformato in 1,46 dollari canadesi e il livello più basso è stato di 1,38 dollari canadesi. L'euro è più vicino al valore minimo che al valore massimo.

dollaro canadese è l'unità monetaria ufficiale del Canada ed è indicato con l'abbreviazione CAD ed è suddiviso in 100 centesimi.

Il dollaro canadese è stato utilizzato in quasi tutti i paesi dopo aver sostituito la sterlina britannica, il dollaro spagnolo e il peso.

Il 1 luglio 1858, le autorità hanno ordinato la creazione del primo dollaro canadese, che è stato adottato come sistema decimale l'anno successivo.Tuttavia, nel 1871, l'unificazione delle valute in tutte le province canadesi è stata approvata per l'uso di dollari, e infine il gold standard nel 1933 è stato abolito .

Attualmente vengono utilizzate monete canadesi da 1, 5, 10, 25 centesimi, 1 e 2 dollari emesse dalla Royal Mint of Canada. D'altra parte, le banconote da 5, 10, 20, 50, 100 e 1000 dollari sono emesse da banche canadesi e sono prodotte a Ottawa.

Per quanto riguarda l'economia, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha recentemente confermato che il Canada ha superato un punto di svolta e si sta dirigendo verso un periodo di crescita moderato a causa del grave colpo della pandemia COVID-19.

Il Canada, d'altra parte, si è affermato come un importante partner commerciale per gli Stati Uniti alla fine del 2021, con una quota del 14,5% dei 15 principali partner statunitensi.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevede che il Canada crescerà del 4,1% entro il 2022 e del 2,8% entro il 2023, indicando un rallentamento dopo il 4,7% nel 2021.

