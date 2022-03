Dubito di quanto duramente voterà il Kirchnerismo, ma il Senato oggi trasformerà in legge un accordo con il FMI.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES FEBRERO 24: La vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner preside la sesión preparatoria para la asamblea legislativa. Foto NA: Pablo Lasansky

Prima delle 14:00, inizierà a suonare un campanello, convocando i senatori per sedersi nei locali, e pochi minuti dopo, la presidente del Senato Cristina Kirchner inizierà una sessione per rifinanziare l'accordo con il Fondo monetario internazionale (FMI) per 445 miliardi di dollari. I negoziati inizieranno una sessione in cui il rifinanziamento dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) sarà approvato dall'amministrazione Mauricio Macri.

Senza molto entusiasmo per svolgere discussioni, come dimostrato dai membri della Camera dei rappresentanti del difficile Kirchnerismo - l'ex presidente si ritirerà nel suo ufficio al primo piano del Senato per mantenere l'abitudine di seguire tutte le implicazioni che si presentano nei locali.

La domanda che circola ancora tra il partito al governo e i senatori dell'opposizione è quale posizione assumeranno alla fine i 15 legislatori che si riconoscono come Kirchneristi o Campora. Alcuni indizi potevano già essere visti nella commissione per il bilancio quando i senatori Juliana Di Tullio e Ana María Ianni hanno firmato le loro opinioni con obiezioni.

Il secondo indizio è uscito ieri: Eric Toussaint, presidente del Comitato per l'abolizione del debito illegale (CADTM), noto economista e politologo belga, era al Senato appena un piano sopra l'ufficio del Vice Presidente.Lì è stato ricevuto dall'ufficio di Oscar Parilli. Anche i senatori Maria Ines Pilati Vergara e il senatore Guillermo Snopec e il senatore Matthias Rodriguez hanno partecipato a un incontro con esperti che consigliavano all'Argentina di non rimborsare i propri debiti.

Anabel Fernandez Sagasti (Mendoza), Sylvia Zapag (Neuquen), Mariano Ricalde (CABA), Maria Eugenia Catalfamo (San Luis), Maria Eugenia Dure (Terra del Fuoco), Carlos Linares (Chubut), Sylvina Garcia Laraburu, Martin Donate (Rio Negro)), Lesa Gonález (Formosa).

Se questi legislatori si oppongono o si astengono, il partito al governo donerà 20 voti sui 35 voti totali detenuti dal blocco Frente de Todos, che, oltre a Insieme per il cambiamento 33, è già una volontà sufficiente a trasformare gli interessi in legge.

«In generale, Cristina Kirchner torna ad aprire, lasciare e chiudere la sessione durante il tempo delle votazioni. Al momento del dibattito, c'è poco e presumo che questa opportunità farà lo stesso». Hanno detto nel blocco dominante.

Ieri, giovedì scorso, le finestre dell'ufficio del Vice Presidente danneggiato erano già state cambiate. Questa volta, la polizia cittadina installerà una recinzione per prevenire ulteriori atti vandalici al Congresso, un dispositivo di sicurezza che l'ex presidente stesso ha negato in altre occasioni e non lo ha richiesto ora.Né lei né nessuno nel suo ambiente.

minoranze

«La legge verrà fuori senza intoppi e il dibattito si svolgerà logicamente. Diremo che sono irresponsabili e che questo debito è colpa nostra. E stiamo bene. Ciò che è chiaro, sia alla Camera dei rappresentanti che qui al Senato, è che il settore più radicalizzato è andato perduto». Abbiamo analizzato un senatore radicale.

Per incastrare questa solida ala dell'opposizione, lo stesso leader ha spiegato in dettaglio: «Coloro che scommettono di non accompagnare i delegati o che oggi non hanno dato i due terzi, come La Campora e Patricia Bullrich. Il primo voleva non essere accompagnato da deputati e poteva raccogliere solo 77 voti, ma ha ottenuto anti-sanzioni. Patricia ha spinto due riunioni del tavolo nazionale sospeso. Oggi, Macri è più preoccupato di viaggiare che continuare a discutere e sostenere Patricia quando scopre di essere già perso».

Continua a leggere: