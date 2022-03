Dove puoi guardare la serie di Frailejón Ernesto Pérez e i suoi amici in modo completamente gratuito

Da quando il personaggio di Frailejón Ernesto Pérez è diventato uno dei personaggi più amati dai colombiani, inizialmente destinato ai bambini, ma è stato anche piacevolmente accolto dalla popolazione adulta, le persone non smettono mai di cantare la sua canzone o di cercare contenuti relativi a questo supereroe che difende l'acqua e le brughiere.

Bene, questo divertente cartone animato ha una serie in cui interagisce anche con altri personaggi animati chiamati «Magic Tales». È una produzione per bambini in cui appare questo simpatico Frate, che fa parte di un gruppo di personaggi animati che insegnano ai bambini come prendersi cura del pianeta, imparare divertenti lezioni comportamentali, sapere come relazionarsi con il loro ambiente e le persone e molto altro ancora.

La piattaforma gratuita RTVCplay, qualcosa come il nostro Netflix creolo, ma gratuita, ha nel suo catalogo di contenuti questa serie che ha 2 stagioni, la prima con 40 episodi e una seconda con 36 episodi, in modo da poter intrattenere questo ponte festivo e maratona con i più piccoli a casa accedendo a questo link: https://www.rtvcplay.co/ninos/cuentitos-magicos completamente gratuito.

'Magic Story' è la serie che vede protagonista il famoso personaggio diventato virale sui social network per la sua canzone e il suo invito a proteggere l'ambiente. Foto per gentile concessione di RTVCplay

La produzione animata è fatta per bambini dai 2 ai 6 anni, ma con la viralizzazione della canzone 'Hello! , mi chiamo Frailejón Ernesto Pérez' è diventato un personaggio amato da giovani e adulti che hanno replicato il suo messaggio su piattaforme come Instagram, Tik Tok e Twitter. Infatti, l'episodio in cui appare la famosa canzone di Frailejón Ernesto Pérez è il numero 11 della prima stagione.

Potrebbe interessarti: La polizia afferma che Frontline si è infiltrata nelle scuole dove sono stati protestati casi di abuso sessuale

Ernesto Pérez può creare acqua e controllarla e ha molti occhi per vedere cosa sta succedendo nel mondo, come viene inquinata e influisce sull'ambiente. È un supereroe che accompagna il ragazzo Miró in ogni avventura.

Carlos Andrés Correa è stato colui che ha composto la canzone virale sui social network e fa anche la voce di Ernesto Pérez. È importante notare che la canzone è andata in onda da più di cinque anni, ma solo fino a queste ultime settimane è diventata virale. Correa ha assicurato che Frailejón ha 150 anni ma è ancora un bambino, mentre suo padre, che ha già 800 anni, è già adulto.

Puoi anche leggere: L'ufficio del sindaco di Bogotà annuncia azioni per la protezione sessuale dei minori nelle scuole della città

«I suoni dei bambini di campane, maracas, xilofono e altri strumenti utilizzati in età prescolare sono quelli che generano la più grande memoria nei bambini. Non ignoriamo il rock perché sappiamo che ci sono genitori rocker, ma deve esserci uno strumento molto affilato che piaccia ai bambini, perché secondo gli studi questi toni sono più facili da ricordare in essi «, ha dichiarato Carlos Andrés Correa per l'RTVC.

I frailejones sono una specie minacciata e sono di vitale importanza per la salvaguardia delle risorse idriche del paese. Infatti, una nuova specie di frate è stata recentemente scoperta nella brughiera di Ocetá a Boyacá, chiamata Espeletia Ocetana e secondo l'Istituto Humboldt, è una delle 91 specie che il paese possiede. In tutto il mondo ce ne sono 139.

CONTINUA A LEGGERE: