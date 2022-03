Dopo la sua dura lettera, il segretario all'energia ha assicurato di aver ottenuto fondi per garantire gas ed elettricità a marzo

«Abbiamo concordato con il Ministero delle Finanze i nuovi massimali e la pianificazione finanziaria per il mese di marzo, che garantisce il funzionamento del sistema energetico nel suo complesso, la fornitura di gas da parte delle reti e la generazione di energia elettrica, e il rispetto dei pagamenti programmi e compiti del Ministero dell'Energia».

Il chiarimento di Darío Martínez, Segretario all'Energia, è arrivato dopo che Infobae ha pubblicato una lettera esclusiva di due giorni fa , firmato da lui e indirizzato al presidente Alberto Fernández e al ministro dell'Economia, Martín Guzmán, il suo capo diretto, in cui si lamentava perché gli aveva inviato solo il 20 per cento dei fondi per coprire le sue esigenze operative a marzo.

Le dichiarazioni di Martínez adeguano i nuovi fondi per marzo ed è per questo che gli uffici ufficiali si chiedono cosa succederà nei mesi successivi, soprattutto in inverno.

«Nell'esercizio delle mie funzioni di Segretario all'Energia, consapevole delle esigenze che devono essere soddisfatte durante il mese in corso per mantenere i servizi essenziali di base e le attività critiche relative alla mia zona, con la presente respingo il taglio imposto dai Cash Roof, avvertendo sulle conseguenze disastrose per il Paese che questo comporta», ha detto Martinez. Secondo Energía, Guzmán ha applicato al suo budget mensile quello che è noto come Cash Roof e invece di prelevare 309.802 milioni di dollari a marzo, come richiesto, gli ha inviato 66.015 milioni di dollari, il 21% di quanto richiesto.

Ora Martínez ha affermato che «c'è un ritorno e un ritorno amministrativi permanenti con il Tesoro e l'Economia, in termini di fabbisogno di fondi e programmazione e riprogrammazione dei massimali mensili, nonché dei pagamenti da effettuare, il solito esercizio di tutte le distribuzioni dello Stato nazionale, che sono adeguati alla misura della disponibilità generale dei fondi del Tesoro ed è normale che i massimali vengano aumentati o modificati in base alle note di ciascuna dotazione, come nel caso di specie.»

Energía ha sottolineato che la produzione di Gas Nacional a seguito del Piano Gas-Ar, le importazioni — «consuete aggiunte» — di Gnl e gasolio per centrali termiche «garantiscono la normale fornitura di energia nel nostro Paese».

Il segretario ha detto che con Guzmán stanno lavorando per «analizzare con grande cura e preoccupazione la situazione internazionale dei prezzi dell'energia, nonché i meccanismi per garantire che questa situazione abbia il minor impatto possibile sul nostro Paese».

«A questo si aggiunge la decisione coraggiosa e determinata del presidente Alberto Fernández e della vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner di aver attuato il piano Gas.ar e di costruire il gasdotto Néstor Kirchner e tutte le sue opere complementari, per ampliare la rete di trasporto del gas, e quindi migliorare significativamente la possibilità per il nostro Paese di difendersi da queste crisi globali», ha ampliato Martínez.

La lettera

Nel testo che questo media ha diffuso in esclusiva oggi, e che è datato martedì scorso, il segretario ha assicurato che il budget stanziato per la sua agenzia non è affatto sufficiente, «dal momento che non soddisfano i requisiti di base dell'area e la cui attuazione avrà conseguenze dannose immediate per il paese».

Se i fondi non arriveranno, Energía ha assicurato che ci sarebbe un impatto diretto e immediato sulla tariffa sociale del gas e dell'elettricità pagata dai più bisognosi, arretrati di ogni tipo e mancato rispetto dei pagamenti ai produttori privati con un impatto sugli investimenti e possibili cause legali.

