Dopo l'inizio della sessione di negoziazione, il dollaro USA è stato scambiato a una suola di 3,71, con un aumento dello 0,41% rispetto al valore del giorno precedente quando si è concluso con una suola 3,70.

Tenendo conto dei dati degli ultimi 7 giorni, il dollaro USA è aumentato dello 0,44%, che è ancora dello 0,05% nel corso dell'anno. Analizzando questi dati con i dati del giorno precedente, termina due sessioni consecutive. In relazione alla volatilità della scorsa settimana, è del 3,26%, che è notevolmente inferiore al dato sulla volatilità annuale (18,85%), il che indica che il prezzo oscilla meno della recente tendenza generale.

foto annuale, il dollaro USA si è trasformato in una suola da 3,99 e il livello più basso è stato di 3,66 suole. Il dollaro USA è più vicino a un punto più basso rispetto al suo massimo.

Sole peruviano instabile

Il sole ha corso legale in Perù dal 1991 e ha sostituito l'into che circolava tra il 1985 e il 1991. Inizialmente si chiamava anche «Nuevo Sol» per distinguerlo dal suo predecessore, ma nel 2015 è stato chiamato il sole.

L'emergere del nuovo sole è compreso dopo la crisi mondiale del 1929, che non solo ha portato alla creazione della Central Reserve Bank del Perù, ma ha anche causato una grave crisi economica e dei tassi di cambio nel paese. Nel primo anno del governo di Alberto Fujimori, è stato promosso un nuovo sole per bilanciare l'iperinflazione e riorganizzare l'economia.

Dopo la fermentazione, il sol equivaleva a un milione di intis o un miliardo di soli «vecchi». Oggi, la valuta è divisa in 100 centesimi e la sua emissione è regolata dalla Central Reserve Bank of Peru.

Attualmente sono in circolazione monete da 10, 20, 50 centesimi, 1, 2 e 5 suole e banconote da 10, 20, 50, 100 e 200 suole. In precedenza, venivano emesse anche monete da 1 centesimo, ma erano state ritirate dalla circolazione nel maggio 2011 e monete da 5 cent non erano in circolazione nel gennaio 2019.

D'altra parte, la parità del tasso di cambio rispetto al dollaro e all'euro è fissata giornalmente dalle autorità preposte. Dal 2014, la valuta peruviana è stata svalutata.

Per quanto riguarda l'economia, la Banca Mondiale (WB) prevede che entro il 2022 il Perù crescerà solo del 3,2% dopo essere rimbalzato del 13% nel 2021. Allo stesso modo, entro il 2023 rallenterà fino a crescere solo del 3%.

Tuttavia, gli esperti hanno assicurato che la credibilità delle imprese potrebbe essere compromessa di fronte all'incertezza che esiste nelle politiche e nelle regole fiscali che il Perù intende attuare.

