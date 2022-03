Dina Boluarte non era a conoscenza dell'esistenza di un progetto di legge per far avanzare le elezioni.

«Il messaggio che il Presidente ha dato ieri è stato quello approvato dal Consiglio dei ministri. Comunque, non conoscevo l'ultimo punto [l'anticipo delle elezioni]. Perché non lo sapevano da noi».

Il ministro dell'inclusione sociale per lo sviluppo tra pari (Midis) ha aggiunto che «il primo ministro aveva discusso con il presidente, ma quello che abbiamo approvato è quello che il presidente ha detto ieri a tutto il popolo peruviano al Congresso», aggiungendo che il resto del popolo non erano nemmeno a conoscenza delle proposte che non erano state sollevate.

Nonostante si tratti di un nuovo segno di coordinamento tra i membri dell'amministrazione, il ministro Boluarte non era contrario a indire elezioni per eleggere nuovi presidenti, vicepresidenti e membri della Camera dei rappresentanti. Per lei si tratta di «probabilità all'interno del quadro giuridico».

«Mi ha detto: 'Doc, stiamo facendo un ultimo tentativo congiunto al Congresso per correggere l'instabilità politica che esiste. È necessario e saremo in grado di raggiungere un accordo per affrontare il grande problema che il paese ha. « Annunciare i progressi nelle elezioni generali». Questa è la verità. «È stata una dichiarazione del primo ministro Aníbal Torres che ha sorpreso coloro che hanno lavorato con lui e coloro che hanno partecipato al Congresso poche ore dopo il discorso di Pedro Castillo.

Cosa ha detto Castillo al Congresso?

Poco dopo la discussione del movimento vacante contro di lui, il presidente Castillo si è recato alla Camera del Congresso per raggiungere un accordo tra i due rami nazionali. È stato un discorso che ha esaminato il lavoro svolto dal governo negli ultimi otto mesi e un discorso che chiede l'unità a beneficio dei cittadini.

Castillo ha ammesso che c'è stato un errore durante l'amministrazione, ma ha negato di essere coinvolto in atti di corruzione. Sebbene si trattasse di un tentativo di allentare le tensioni, non ha esitato a discutere il lavoro svolto dalla magistratura, dalla procura, dalla Corte costituzionale e dall'ufficio del Mediatore.

Una persona che è stata coinvolta in uno scandalo guidato da un ex segretario dal luglio dello scorso anno ha dichiarato: «Oggi ribadisco fermamente che non ho commesso atti di corruzione, per non parlare della partecipazione a situazioni in cui ho cercato di favorire determinati interessi», ha detto l'uomo d'affari che ha messo in dubbio Bruno Pacheco Karelim Lopez, membro del Gabinetto e stretto familiare.

«Si ripete nei media che avrei incontrato e che mi sarei messo in contatto con la signora Karelim Lopez, ma la sua difesa dice esattamente il contrario». Ha detto in diversi punti dell'annuncio. Tuttavia, in precedenza lo stesso presidente ha ammesso di aver avuto oggi un incontro con un uomo d'affari che voleva diventare un collaboratore efficace con il sistema giudiziario.

Alla fine del suo discorso, ha detto al Congresso che avrebbe presto inviato «un pacchetto di riforme per superare questa crisi strutturale», ma non ha approfondito cosa fosse e non ha nemmeno fornito dettagli sulle possibili caratteristiche.Nonostante il tentativo di costruire un ponte, Pedro Castillo dovrà ancora una volta partecipare al Congresso il 28 marzo per affrontare il processo di posti vacanti in corso.

