Deschamps convoca Benzema e Kunde per lasciare Dembel e Pekir

Parigi, 17 marzo L'allenatore francese Didier Deschamps ha convocato il giocatore del Madrid Karim Benzema e il giocatore del Siviglia Jules Kunde questo giovedì, ma non il giocatore del Barcellona Usmane Dembelle o il Baetico Nabil Fekir. Per il primo roster nel 2022, che culminerà alla Coppa del Mondo in Qatar, l'allenatore ha fatto una scommessa sul giocatore del Lipsia Christopher Nkunku. Può fare il suo debutto come «Blues» e l'attaccante del Monaco Wissam Ben Yedder. Un'altra grande sorpresa nel roster è la presenza del centrocampista dell'obiettivo Jonathan Clauss (Jonathan Clauss). Può fare il suo debutto in nazionale all'età di 29 anni. lampada/jade