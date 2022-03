Daniela Regarda è stata misurata per eseguire la sfida della danza «lavorativa» di Anita davanti a più di 50 uomini.

L'influencer Daniela Legarda è una delle celebrità che si è misurata per portare avanti la sfida di danza di Anitta, diventata una tendenza sui social media con passaggi suggestivi e complessi al ritmo della sua canzone 'Envolver'.

Regarda decise di ballare, sua sorella maggiore Maria Legarda la sfidò e la definì «sorella innocente». Per dimostrare il contrario, ha accettato la sfida in un luogo pubblico. È interessante notare che María Legarda aveva già pubblicato un video che imitava la coreografia di Anitta, e lo ha fatto con sua sorella e il suo pubblico.

«L'ho fatto letteralmente in un posto pieno di uomini, e c'erano circa 50 uomini, e la cosa peggiore è che hanno detto: 'Non ci sono donne qui, ma le mogli di quella criniera sono arrivate oggi'. Ho dovuto farlo per dimostrare di non essere una sorella innocente». Ha detto Daniela.

Inoltre, insieme al video, ha pubblicato il seguente messaggio: «E se pensassi di essere una sorella innocente, mia sorella mi ha sfidato e non pensava che lo avrei fatto. Se guardi #bts, muori di risate con i commenti di #anittachallenge.

Questa pubblicazione ha già 1.500 visualizzazioni e più di 490 commenti.Legarda ha attualmente più di 3,3 milioni di follower sul suo social network Instagram ed è caratterizzata dal caricamento di contenuti video con trucco e danza.

Suor Legarda si è unita a Luisa Fernanda W. Luisa Fernanda W si è concentrata sulla pubblicazione di un breve video sui consigli di abbigliamento per situazioni specifiche nei suoi ultimi contenuti. In uno dei video che ha pubblicato di recente, balla sulle canzoni di Anitta ed esce indossando abiti diversi seguendo le sue orme sensuali. La registrazione ha il titolo «Il costume che fa tendenza Anitta che ha tutto».

Un'altra celebrità che ha cercato di tenere il passo con Anitta è stata Aida Victoria Merlano, la figlia di Aida Merlano, che è diventata popolare sui social media e ha migliorato la sua carriera di modella. L'influencer lo ha fatto, ma ha dichiarato: «Questa è la prima volta che lo faccio! È troppo difficile».

Nel caso di La Liendra e Dani Duke, entrambi gli influencer hanno praticato la sfida, ma l'hanno sviluppata per umorismo. Sul suo account Instagram, La Liendra ha pubblicato un video, dove ha visto la sua ragazza provare la sfida. Più tardi, poiché Duke è colui che balla vicino alla telecamera in un costume da bagno, si mette un asciugamano per interrompere la danza.

«Il colpo twerk di Anitta» ha scritto l'attrice Johanna Fadul con un video in cui si è unita alla tendenza. Nel suo caso, lo ha fatto per strada e non al chiuso, come altri personaggi pubblici che hanno partecipato a questa danza.

Vale la pena ricordare che la canzone dell'artista brasiliano è uscita all'inizio di novembre 2021, che è diventata popolare per il suo ritmo appiccicoso e i suoi testi, ma è apparsa senza sosta sui social network e sui media a causa della viralizzazione di alcuni passi di danza eseguiti dagli artisti della città.

