Cuba stima che la sua produzione di patate non soddisferà la domanda interna

L'Avana, 17 Mar Il Ministero dell'Agricoltura cubano ha riconosciuto questo giovedì che la produzione nazionale di patate nel 2022 non soddisferà la domanda interna e, nella migliore delle ipotesi, sarà ai livelli dello scorso anno. Come ha spiegato lo specialista Enel Espinosa all'Agenzia di stampa cubana (ACN), la raccolta stimata per quest'anno è di 116.396 tonnellate, quantità «lontane dalla domanda nazionale». Tuttavia, ha aggiunto, il 56 per cento della superficie dedicata a questa coltura è stata piantata «al di fuori del calendario ideale», principalmente a causa della mancanza di input», che renderà difficile il raggiungimento degli obiettivi. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica e informazione (ONEI) raccolti da Efe, questo obiettivo è simile al raccolto ottenuto nel 2020 (115.385 tonnellate), l'ultimo anno per il quale abbiamo registrato, che è stato il peggiore dal 2017. Se la proiezione ufficiale fosse raggiunta, sarebbe il quarto peggior risultato della raccolta di patate dal 2000. Espinosa riconosce anche che il raccolto sarà lontano dai picchi registrati dall'agricoltura cubana, che all'inizio del secolo ha superato le 300.000 tonnellate di patate, più del doppio delle previsioni attuali. L'informazione è nota in un momento avverso per la campagna cubana, dopo che negli ultimi mesi sono stati conosciuti dati negativi sulle sue principali colture, come zucchero, tabacco e caffè. Anche il Paese, che importa tra il 60 e il 70% del cibo di cui ha bisogno, sta attraversando una grave crisi economica, a causa della pandemia, delle sanzioni economiche statunitensi e degli errori nella gestione macroeconomica nazionale. La crisi è caratterizzata da una carenza di beni di base, da una parziale dollarizzazione dell'economia e da un forte rimbalzo dei prezzi.