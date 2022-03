Conosci la ricetta peruviana per preparare i migliori pani all'aglio

Una nuova ricetta del giorno per mettere alla prova le tue abilità culinarie. In questo senso, ora è come uno spuntino mangiarlo in qualsiasi momento, il che consente di ridurre la fame per un periodo di tempo. Si tratta di pane all'aglio, che genera una delizia per le tue papille gustative.

In questo senso, Acomer.pe ha una ricetta semplice per preparare deliziosi pane all'aglio in grandi quantità. Il pane all'aglio abbassa i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna. Aiuta a prevenire il cancro alla prostata. Un composto organico contenuto nell'aglio, potrebbe avere effetti protettivi contro lo stress. Inoltre, riduce i danni al fegato.

Segui gli ingredienti in ordine e passo dopo passo nella preparazione per continuare le tue abilità culinarie che ti permetteranno di dimostrare alla tua famiglia che non tutto è shopping fuori. Ci vuole iniziativa per imparare nuovi piatti ed è la tua occasione per dimostrarlo. Buona fortuna

INGREDIENTI

- pane baguette - 1 (unità)

- Burro - 100 (grammi)

- aglio schiacciato - 1 (cucchiaio)

- Prezzemolo tritato - 1 (cucchiai)

- Parmigiano o mozzarella - (a piacere)

- Origano secco - (a piacere)

PREPARAZIONE

- Tagliate il pane baguette a fette diagonali, mettetelo da parte.

- In una ciotola, mescolare 100 grammi di burro, 1 cucchiaio di aglio schiacciato e 1 cucchiaio di prezzemolo tritato finemente. Una volta integrato, conservare in frigorifero fino al momento dell'uso.

- Spalmate il burro composto su ogni fetta di pane e disponetelo su una teglia da forno. Nel frattempo potete preriscaldare il forno a 200 ºC.

- Cuocete le fette di pane per 10 minuti a 200°C. Non distoglietegli gli occhi di dosso, potrebbe bruciarsi.

- Sfornate e servite.

- Se volete un pane speciale all'aglio, potete aggiungere sopra il formaggio grattugiato, l'origano secco e portarlo a gratinare per qualche minuto.

VIDEO ESPLICATIVO

ALTRI VANTAGGI DEL DIVIETO DI AGLIO

- Protegge dal raffreddore.

- Agisce come un antibiotico naturale perché è ricco di allicina, che è come un antibatterico

- Aiuta a prevenire la comparsa di funghi. Molti funghi sono stati trovati sensibili a questo alimento

- Regola i livelli di zucchero

- Aiuta a proteggere il cuore durante un intervento al cuore e dopo un attacco di cuore.

DIFESA SCIENTIFICA PER MANGIARE IL PANE

«Abbiamo condotto diverse meta-analisi sul consumo di cereali integrali e sulle conseguenze sulla salute, come il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari, il cancro e la mortalità prematura», ha detto Dagfinn Aune, un ricercatore Medium della School of Public Health dell'Imperial College di Londra. «Quando abbiamo esaminato fonti specifiche di cereali, abbiamo scoperto che il pane integrale, i cereali integrali per la colazione, il riso integrale e la crusca di frumento erano associati a rischi minori».

Aune non è d'accordo sul fatto che il pane sia considerato un cibo «spazzatura», ma piuttosto il contrario. «I pani integrali sono sani», ha detto. La sua ricerca ha scoperto che il consumo equivalente a 7,5 fette di pane integrale al giorno è associato a «risultati di salute ottimali».

E sebbene non veda «grandi benefici» dal consumo di pane bianco, l'esperto ha osservato che le prove che lo associano all'aumento di peso e ad altre conseguenze malsane sono «molto meno robuste» dei dati a sostegno degli effetti positivi del pane integrale.

