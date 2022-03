Con un gran gol di Pedri, il Barcellona ha battuto il Galatasaray 2-1 ed è passato ai quarti di Europa League

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Galatasaray v FC Barcelona - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - March 17, 2022 FC Barcelona's Pedri scores their first goal past Galatasaray's Inaki Pena REUTERS/Murad Sezer

Il riassunto del trionfo di Barsa

Il Barcellona ha battuto il Galatasaray 2-1 a Istanbul e si è qualificato per i quarti di finale di Europa League. La squadra guidata da Xavi ha ribaltato il risultato, prima con un punteggio alto di Pedri e poi attraverso Pierre Aubameyang, mentre Marcão aveva aperto le marcature per la squadra turca. In questa competizione, la squadra culé ha un incentivo nella stagione di fronte all'eliminazione anticipata nella zona a gironi della Champions League.

Nella partita giocata al Nef Stadium, la squadra locale è passata in vantaggio e ha iniziato a vincere al 27° minuto dopo l'esecuzione di un calcio d'angolo di Alexandru Cicaldau e Marcão si sono diretti da soli e hanno messo la sua squadra in testa.

Ma nove minuti dopo la squadra Spagnola ha raggiunto la parità dopo una combinazione che si è conclusa con Pedri in area e dopo due amagues ha rotto la vita e si è allargata a due rivali, definito crociato e ha raggiunto 1-1. È stato un gran gol del 19enne che, da Las Palmas, è arrivato al Barcellona nella stagione 2020/2021. Il club catalano ha grandi speranze per lui di diventare il pilota della squadra, dato che ha gambeta e precisione con la gamba destra. In quest'anno, la ruota ha 17 partite e tre gol. Questo giovedì ha dato un altro esempio del suo talento con la sua conversione.

Con l'uguaglianza sono andati a riposare, anche se all'alba del complemento il Barça ha ribaltato il risultato. È stato nei 3 minuti in cui Sergio Busquets ha sparato dalla media distanza, ha risposto il portiere Iñaki Peña, che è stato anche in grado di affrontare il tentativo di Pedri, ma il rimbalzo è stato catturato da Pierre Aubameyang, che ha segnato il secondo gol per la squadra del Barça, che questo giovedì ha indossato un completo grigio alternativo.

In seguito, il Barcellona ha avuto altre occasioni, ma non è riuscito ad ampliare la differenza, nonostante alcune chiare come una definizione di Memphis Depay che è passata molto vicino al bastone. In quella ricerca ha lasciato alcuni spazi per Galatasaray, che non aveva profondità per mettere il risultato nelle tabelle

Il trionfo è stato per il Barcellona che ha fatto una buona partita in cui aveva un possesso del 68 per cento. Quando è dovuto andare a cercare il risultato, ha trovato le strade, ma anche quando si è sacrificato, ha fatto le sue cose e ha preso tre ammonimenti. Tuttavia, per ottenere la vittoria, l'uguaglianza parziale raggiunta da Pedri è stata fondamentale, poiché è stata un'importante iniezione di mente in un luogo sempre complicato come quello del Galatasaray. La squadra Spagnola ha saputo sfruttare le proprie possibilità di vittoria a Istanbul. Va ricordato che all'andata hanno pareggiato 0-0 al Camp Nou.

Nella sua prima stagione senza Lionel Messi, il Barcellona è ancora in competizione e cercherà di raggiungere la finale che si giocherà nel loro paese, poiché la partita decisiva è prevista per sabato 18 maggio allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia.

