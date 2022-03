Con Muriel come titolare, l'Atalanta sconfigge il Bayer Leverkusen e avanza ai quarti di finale di Europa League

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Bayer Leverkusen v Atalanta - BayArena, Leverkusen, Germany - March 17, 2022 Bayer Leverkusen's Jonathan Tah in action with Atalanta's Luis Muriel REUTERS/Thilo Schmuelgen

L'Atalanta sorride ancora in un torneo continentale. La squadra in cui gioca Luis Fernando Muriel è avanzata ai quarti di finale di Europa League dopo una lotta serrata con il Bayer Leverkusen, in cui il colombiano è stato uno dei protagonisti.

Nell'andata, al Gewiss Stadium, il club italiano ha battuto il tedesco 3-2, con la doppietta del nativo di Santo Tomas (Atlántico). E il 17 marzo, alla BayArena, ha vinto ancora sul tabellone, solo per la minima differenza: a segnare è stato l'ivoriano Jéremie Boga, arrivato a Bergamo nel calciomercato invernale; Muriel ha giocato fino al 78° minuto, quando è stato sostituito da Matteo Pessina.

Per la squadra bergamasca, qualificarsi agli ottavi di Europa League è come un balsamo, visto che questa campagna è stata eliminata nella fase a gironi di Champions League, e nel sesto turno di Serie A, quindi stanno esaurendo le quote per i tornei continentali della prossima stagione.

Vale la pena ricordare che l'Atalanta, come il resto delle qualificazioni, incontrerà i suoi rivali venerdì 18 marzo, quando si svolgerà il sorteggio UEFA. Le altre squadre in questa fase del torneo sono: Lipsia, Barcellona, Rangers e Braga. E stiamo aspettando quello che succederà tra Porto e Lione; Eintracht Francoforte e Betis e West Ham e Siviglia (impegni che si contendono questo pomeriggio).

Uno dei colpi più duri per l'Atalanta nel 2022 è stato l'infortunio di Duván Zapata, per il quale ha potuto giocare un solo impegno, soprattutto considerando che nella prima metà di campagna è stato la figura dei nerazurri: ha segnato dodici gol (nove dei quali per la Serie A e tre per la Champions League) e sette assiste. Per la felicità dei tifosi, potrà tornare in campo a breve.

Sebbene il 9 marzo Gian Piero Gasperini, l'allenatore del colombiano, abbia dichiarato di non pensare «di avere molte possibilità di riprendersi in tempo utile», il media FantaCalcio ha riferito che a metà aprile, negli impegni contro l'Hellas Verona o Venezia, potrebbe essere preso in considerazione nel squadra.

El Toro si è infortunato il 21 dicembre, lo stesso giorno in cui è stato inserito nella lista dei 100 migliori calciatori del mondo, fatta da The Guardian. Durante la partita contro il Genoa si è ritirato dopo un tiro al volo, in una chiara scelta di gol che ha compromesso il suo adduttore destro, e, sebbene lo staff tecnico abbia fissato un tempo di recupero di dieci giorni, ci è voluto più tempo di quanto si immaginasse.

È tornato in campo il 6 febbraio in una partita contro il Cagliari per la Serie A come sostituto di Luis Fernando Muriel, e, tuttavia, ha impiegato più tempo per entrare (al 58° minuto) che per uscire (72° minuto). Giorni dopo, dopo una valutazione medica in Finlandia, era nota la diagnosi: lesione adduttrice con coinvolgimento del tendine.

