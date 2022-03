Classifica Spotify: le 10 canzoni più ascoltate negli Stati Uniti

Le aziende del settore musicale e gli artisti hanno trovato alternative su piattaforme di streaming che consentono alle loro canzoni di raggiungere più persone e più paesi. Spotify ha ottenuto un vantaggio e si è già affermato come uno dei metodi preferiti dal pubblico americano.

Tuttavia, di fronte a un ampio catalogo musicale, è facile perdere le notizie o le canzoni che ascoltiamo di più, quindi Spotify offre ai suoi utenti un elenco di brani attualmente conquistati.

Vi lasciamo un elenco qui sotto:

1. Ondata di caldo

2. Something In The Way - Remastered by Nirvana

«Something in the Way - Remastered» ha creato una delle nicchie preferite del momento. Continua a occupare il secondo posto, poiché ci sono 766.856 repliche.

3.

Era il terzo posto nel Super Gremlin. Grazie a lei, è stato replicato a 746.702, che ha segnato una pietra miliare nella carriera musicale di Kodak Black.

4. Non sto parlando di Bruno 5

. Rimani (con Justin Bieber)

«STAY (con Justin Bieber)» Kid LAROI (con Justin Bieber) ha molto successo tra gli utenti di questa piattaforma con 681.902 visualizzazioni. Oggi è ancora in quinta posizione.

6. Bambino industriale (feat.Jack Hollow)

7. Fuxing (feat. Young Thug)

Gunna e l'ultimo del futuro, «Fushin P (feat.Young Thug)», va dritto al 7° posto nella lista dei preferiti.E 'già stato riprodotto 611.392 volte.Quale sarà il futuro per lui?

8. Piedi dolci

9. Nemici (incluso JID) - Un numero favorevole come la misteriosa League of Legends 608.479 visualizzazioni della serie

non è sufficiente per aumentare ulteriormente la classifica.Pertanto, la canzone che è stata il successo di Imagine Dragons perde il suo posto nella lista delle canzoni più ascoltate, oggi è al nono posto.

10. Knife Talk (tra cui 21 Savage Feet Project Pat)

Nell'

industria musicale, gli Stati Uniti sono uno dei paesi più difficili da conquistare, ma quelli che lo fanno garantiscono la porta al successo raggiunto da questi artisti. Questi primi 10 vengono aggiornati ogni 24 ore.

L'

ascesa di Spotify

Questa società nata in Svezia, fondata nel 2006, ha iniziato ufficialmente le sue attività in Europa il 7 ottobre 2008, ed è attualmente in 187 paesi e offre musica a più di 7 milioni di artisti.

Oggi, le piattaforme di streaming hanno contratti con Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, ecc.

Con il

tema del podcasting, Spotify ha annunciato nel novembre 2020 di aver acquistato e acquisito la piattaforma pubblicitaria e podcast Megaphone per $235 milioni, contribuendo alla monetizzazione audio.

Secondo i dati diffusi da Spotify, aveva 217 milioni di abbonati nel 2019, è aumentato a 345 milioni nel 2020 e nel 2021 ha raggiunto 355 milioni di abbonati nonostante la pandemia e quasi il 50% di loro paga clienti.

Come modello, Spotify offre royalties in base al numero di opere teatrali degli artisti in proporzione al numero totale di brani in streaming, a differenza dei concorrenti che pagano un prezzo fisso per canzone o album venduto agli artisti nel catalogo e pagano per le vendite o i download effettivi.

Inoltre, il 70% delle entrate totali va ai detentori del copyright (principalmente dischi), che pagano l'artista in base a un contratto individuale.

Al

momento, chiunque può usufruire del servizio Spotify gratuito, purché ci siano restrizioni come essere disposti a sopportare la pubblicità e non poter saltare alcune canzoni.

