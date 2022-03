Castillo vede crisi istituzionale nella sentenza costituzionale su Fujimori

Lima, 17 Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha ritenuto questo giovedì che la decisione presa dalla Corte costituzionale (TC) di approvare un habeas corpus a favore dell'ex presidente condannato Alberto Fujimori (1990-2000) che gli permetterà di lasciare il carcere mostra la «crisi istituzionale» che, a suo avviso, il Paese sta vivendo. «La crisi istituzionale a cui ho fatto riferimento nel mio messaggio al Congresso (martedì scorso) si riflette nell'ultima decisione della Corte costituzionale», ha scritto Castillo sul suo account Twitter. Il Consiglio Costituzionale ha dichiarato bene il ricorso presentato dall'avvocato Gregorio Parco Alarcón contro la decisione della Corte Suprema, che nel 2018 ha revocato la grazia concessa a Fujimori il 24 dicembre 2017 dall'allora presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). «Gli organi di giustizia internazionale a cui il Perù è attaccato e lo Stato di diritto devono prevenire l'effettivo esercizio della giustizia per il popolo», ha scritto Castillo nello stesso messaggio pubblicato sul social network. Il sovrano ha messo in dubbio la legittimità della Corte costituzionale e di altre istituzioni martedì scorso durante il discorso pronunciato durante il dibattito sulla mozione di posto vacante (licenziamento) davanti al Congresso. «Le principali istituzioni del nostro Paese hanno problemi di legittimità, autorità con mandati scaduti e, in altri casi, non hanno nemmeno il quorum per funzionare o sono incomplete», ha detto Castillo martedì scorso. Giovedì, l'alta corte ha dichiarato il ricorso presentato dall'avvocato Gregorio Parco Alarcón contro la decisione della Corte Suprema, che nel 2018 ha annullato la grazia concessa a Fujimori il 24 dicembre 2017 dall'allora presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Il magistrato del TC Eloy Espinosa ha confermato, in dialogo con Canal N, che la corte aveva un pareggio nel voto, poiché tre membri hanno votato contro la concessione di habeas corpus all'ex presidente, mentre altri tre hanno parlato a favore. Tra coloro che erano favorevoli al provvedimento, c'era il presidente del TC, Augusto Ferrero, che aveva il potere di esprimere un «voto di qualità o doppio voto» per rompere l'uguaglianza. Espinosa ha affermato che la posizione del presidente del TC è che Fujimori «è una persona che ha già problemi di salute» e c'è «una situazione umanitaria a cui occuparsi», le stesse premesse per le quali è stata proposta la grazia del 2017. CAPO pbc/gdl/lll