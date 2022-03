Brasile: tasso di apertura dell'euro da EUR a BRL oggi il 17 marzo

L'euro viene scambiato a 5,61 Real brasiliano, in crescita dell'1,41% rispetto ai 5,53 real brasiliani del giorno precedente.

Tenendo conto della scorsa settimana, l'euro è aumentato dell'1,74%. D'altra parte, mantiene ancora un calo del 13,11% rispetto all'anno precedente. Se analizziamo questi dati con i dati della data precedente, interromperemo due sessioni di seguito in cui la tendenza è piatta. La volatilità dell'ultima settimana è inferiore al dato raggiunto lo scorso anno (14,27%), indicando un valore con variazioni inferiori alle attese di recente.

Nella

foto annuale, l'euro ha raggiunto un massimo di 6,45 reais brasiliani e il livello più basso è stato di 5,50 reais brasiliani. L'euro si trova più vicino al suo punto più basso che al suo massimo.

Tra la crisi e l'incertezza

il

real o real brasiliano, conosciuto a livello internazionale, ha corso legale in Brasile, la ventesima valuta più scambiata al mondo e la seconda valuta più scambiata in America Latina dopo il peso messicano.

L'attuale, in vigore dal 1994, ha sostituito «cruzeiro real» e la sua abbreviazione è BRL. È anche la quarta valuta più scambiata nel continente americano, dopo il dollaro USA, il dollaro canadese e il peso messicano.

Uno degli episodi che più hanno segnato la moneta brasiliana è stato nel 1998, quando il real subì un forte attacco speculativo, provocando una svalutazione l'anno successivo, passando da 1,21 a 2 reais per dollaro.

Oggi ci sono monete di rame da 1 centesimo e 5 centesimi, monete di bronzo da 10 centesimi e 25 centesimi e monete cupronizzate da 50 centesimi. La moneta reale è bimetallica. Va notato che il centesimo è stato sospeso nel 2005, ma è ancora una moneta a corso legale.

Dal punto di

vista economico, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha ridotto la crescita del Brasile di 1,7 punti percentuali nel 2022, soprattutto a causa del deterioramento della situazione globale tra l'alta inflazione e la pandemia di COVID-19.

L'

economia del Brasile, la più grande della regione latinoamericana, è entrata in recessione nel secondo trimestre del 2021 e dovrebbe essere sospesa per tutto il 2022.

A causa del COVID-19, il Brasile ha dovuto spendere più soldi in misure di stimolo (circa il 12% del PIL) per far fronte alla pandemia, che alla fine ha portato a un deficit di bilancio per il 2022.

