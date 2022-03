Bolsonaro incoraggia il voto a ottobre in modo che il Brasile non segua la strada del Cile

Brasilia, 17 marzo Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha incoraggiato i cittadini a partecipare a un sondaggio alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre per evitare la vittoria della «sinistra», come è successo con Gabriel Borik in Cile questo giovedì. «La tua decisione viene dal voto. Le elezioni si terranno quest'anno e tutti dovrebbero votare per chi pensa possa aiutare a migliorare il Paese». Bolsonaro ha detto in una trasmissione sui social media. Tutti i sondaggi che hanno preceduto le elezioni di ottobre hanno mostrato che era il favorito del progressista Luis Inácio Lula da Silva, che ha governato tra il 2003 e il 2011 ed è il principale antagonista del leader di estrema destra. Bolsonaro, che ha trasmesso in una cerimonia che ha riunito i ministri per assistere all'innalzamento della bandiera nella residenza ufficiale, è sembrato accennare alle sue mancanze citando quanto accaduto in Cile con la vittoria elettorale di Borik, entrato in carica venerdì scorso. «I dipendenti si lamentano spesso. Guarda il Cile, ma quelli che hanno deciso in Cile sono stati Omi So, che non voleva votare per nessuno perché la sinistra ha sempre votato». Quindi «non lamentatevi», ha detto. Secondo Bolsonaro, «la democrazia è bella e buona, ma passa attraverso gli elettori», quindi «questo è quello che è successo in un altro Paese», «non delegare a terzi», ci deve essere «coscienza, comprensione e responsabilità». Sarà il «futuro del Brasile». Il leader dell'estrema destra non ha ancora formulato il suo desiderio di rielezione, ma dovrebbe farlo il 26 in occasione di un evento preparato dal Partito Liberale (PL), che si è unito alla fine dello scorso anno. Lula, che non ha confermato ufficialmente che nessuno nega più, ha dichiarato che il primo giorno di aprile annuncerà un'ampia coalizione progressista con un candidato per il Partito dei Lavoratori (PT). net/wgm/copy