Biden parla della guerra in Ucraina con Xi venerdì (Casa Bianca)

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlerà venerdì con il cinese Xi Jinping, principalmente della guerra in Ucraina, ha riferito giovedì la Casa Bianca.

La Casa Bianca ha sottolineato che «i due leader discuteranno su come affrontare la rivalità tra i due paesi e la guerra della Russia in Ucraina e altre questioni di interesse comune». Pechino ha rifiutato di incolpare i suoi alleati Mosca per l'invasione dell'Ucraina, denunciando l'aggravarsi delle tensioni sull'espansione orientale della NATO.

dw/gh/rr/llu