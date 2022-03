2-1.Il portiere Mosquera cede il posto al DIM nel gruppo sudamericano

Cali (Colombia), il 16 marzo, il portiere Andres Mosquera ha parato due rigori ed è stata la figura del Deportivo Independiente Medellín (DIM). Il Deportivo Independiente Medellín (DIM) è sceso 2-1 contro gli Stati Uniti nella gara di ritorno della Copa Sudamericana, ma ha vinto 1-3 nella serie di rigori per passare al turno a gironi. Durante il tempo regolare della partita allo stadio Pascual Guerrero di Cali, l"obiettivo locale è stato il lavoro dei centrocampisti Carlos Sierra e Adrian Ramos, L"Argentina Luciano Fons ha provvisoriamente pareggiato per Poderoso, e il difensore centrale Andres Cardabid ha sbagliato il rigore. In DIM, il gol dei calci di rigore è stato opera di Kardabid, che ha rivendicato la sua affermazione. Gli argentini Adrian Aregui e Raúl Loaiza, che hanno segnato il punteggio finale, sono stati mancati da Jean Pineda. Per il Diavolo Rosso, Larry Angulo ha segnato ai calci di rigore e l'argentino Alejandro Quintana, Daniel Hernandez ed Elvis Mosque sono mancati. I primi minuti della partita sono stati molto combattuti e gli ospiti, insieme al difficile Vladimir Hernandez, hanno cercato di danneggiare lo spazio lasciato dalla gente del posto. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno segnato in 8 minuti in un contropiede iniziato dal portiere venezuelano Joel Graterol, e sono arrivati a Esneyder Mena sulla sinistra e hanno inviato un cross affidato al suo compagno di squadra Sierra, anche se non aveva il controllo adeguato di Iago Falke. Il pareggio è arrivato solo 15 minuti dopo quando Arregui ha corso un rischio e ha attivato il suo connazionale Pons con un calcio di punizione. Pons, con il suo dolore, si è sbarazzato dei rivali nella regione e ha segnato il suo primo gol in un torneo internazionale contro il Poderoso. Nonostante l'uguaglianza, la gente del posto ha continuato i loro attacchi guidati da Falque, che ha giocato il loro miglior tempo con due chiare opzioni gol da quando ha debuttato come diavolo rosso il mese scorso. Nella fase complementare, gli Stati Uniti sono usciti come un trattore e hanno continuato a trovare gol che coincidevano con la serie, ma quando Jorge Segura, il difensore centrale, ha abbattuto Hernandez nella regione, Medellín ha chiarito il primo. Tuttavia, il venezuelano Graterol è cresciuto e ha salvato il rigore. Questo è stato un tiro molto forte del difensore Cadavid per 56 minuti. Questo è solo 7 minuti dopo, 2-1 è arrivato in un contropiede guidato dall'ala Elvis Mosquera, che ha inviato un cross per Ramos, che è apparso tra i due difensori dopo un colpo di oltre 30 metri e ha mandato la palla con Heather in fondo alla rete. Trascorsi i minuti, ha iniziato a piovere e la partita ha perso velocità fino a quando l'arbitro ha terminato i tempi regolamentari e tutto è stato definito come un rigore, così che DIM ha vinto il turno di qualificazione. - Scheda tecnica: 2. America da Cali: Joel Graterol; Sempre Moreno (#46, Joyder Mikolta), John Garcia (#46, Edson Acevedo), Jorge Segura, Elvis Moscera; Juan Camilo Portila, Carlos Sierra (m 61, Larry Angulo), Iago Falque (m 62, Iago Falc); Quiner Nones (m 61, Alejandro Quark) Intana), Esa Adrian Ramos Allenatore: Juan Carlos Osorio. 1. Medellín indipendente: Andres Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda (m 66, Felipe Pardo), Victor Moreno, Andres Cadavid, Gutierrez, Germania; David Loaiza, Adrian Aregui; Juan David Mosquera, Vladimir Hernandez (m 66, Jose Hernandez), Jean Pineda, Lucia No Pons (m.45+4, Diver Cambinde Do). Allenatore: Julio Comesanha. Gol: 1-0, m.8: Carlos Sierra. 1-1, m.23: Luciano Pons. 2-1, m. 63: Adrian Ramos. Arbitro: Alexis Herrera, Venezuela. Ha ammonito il germanico Gutierrez e Jorge Segura. Evento: Una partita corrispondente al ritorno della prima fase della Copa Sudamericana, che ha giocato allo stadio Pascual Guerrero di Cali.