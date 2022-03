124-104. I Lakers sbattono contro Carl Anthony Town

Sports Writing (USA), il 16 marzo, i Los Angeles Lakers hanno vinto la terza sconfitta consecutiva e il 15° posto nelle ultime 20 partite, e sono caduti 124-104 quando l'ispanico Carl ha visitato i Minnesota Timberwolves nei «Playoff» di Anthony Town. Dopo che Phoenix Suns e Toronto Raptors hanno segnato completamente, i Lakers (29-40) si sono schiantati nella migliore città di Timberwolves con 30 punti e 8 rimbalzi in 26 minuti in pista. Il giocatore di origine dominicana, il re delle tre punte nell'ultimo All-Star, è stato bloccato da un fallo durante la partita, ma è stato di nuovo decisivo dopo aver suggellato un record di punti con San Antonio (60) in NBA, nonostante non sia stato in grado di giocare per pochi minuti. Nei Lakers, LeBron James ha segnato 19 punti, raccolto 5 rimbalzi e distribuito 4 assist, ma in una brutta giornata per l'intera squadra, ha segnato 1 punto su 8 da 3 punti e ha cambiato solo 10 punti su 45 3 tentativi. Sebbene i Lakers siano l'ottavo in Occidente e i Timberwolves il settimo (41-30), si stanno avvicinando sempre di più ai Denver Nuggets (42-28) .Certo, ci aspetta un programma molto complicato, con un appuntamento con Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks, Phoenix Suns e Boston Celtics. Anthony Edwards Festival I Lakers hanno continuato a incontrare grandi difficoltà all'inizio della partita. Nel primo periodo, hanno segnato solo 17 punti, 0 punti su 10 punti in 3 punti, da 6 a 21 punti nel tiro e hanno subito danni e hanno accumulato le carenze dell'inizio di 14 punti dopo 12 minuti. La parte difficile e sfavorevole in cui la squadra Vogel ha confermato la difficoltà di razziare la partita. Nelle ultime due partite, hanno perso 14 punti nei Phoenix Suns e 21 punti nei Toronto Raptors dal primo quarto. Timberwolves, il cui stato atletico e mentale è eccellente, ha guidato 9 punti da Carl Anthony Town e Patrick Beverly, e Malik Beasley con un ottimo 3 punti, e Anthony Edwards con un canestro da contraccolpo condotto 31-17. I Lakers si sono toccati. E il secondo trimestre è diventato un vero incubo per i Lakers. Il vantaggio di Timberwolves ha segnato 25 punti da 51-26, mancavano 6 minuti e c'è stata una grande schiacciata di Jared Vanderbilt, ma è stato il gigante Anthony Edwards ad affondare la squadra di Los Angeles. Se LeBron e Carmelo Anthony hanno guidato con orgoglio i Lakers piuttosto che reazioni tattiche, Anthony ha segnato 20 punti nel secondo quarto, e per i Timberwolves, che ancora una volta è scappato a 67-46 all'intervallo, ha segnato 5 punti su 7 e 11 punti di fila. Aveva 24 punti nell'intervallo davanti ad alcuni Lakers, che stavano ancora lottando tremendamente a 3 punti, e colpì solo 2 su 21 per i Timberwolves, che erano 9 su 22. I Lakers reagiscono e il villaggio finisce I Lakers hanno cambiato ritmo nella seconda metà dell'anno e sono gradualmente tornati a 9 punti per iniziare il periodo finale in base al grande set. Sono stati sbloccati in tiri da 3 punti e dopo 2 su 21, hanno convertito 6 su 15 per convertire 64 in 73 puntatori a Westbrook, completando 18-4 punti. Timberwolves non poteva contare su una città piena di falli, e vide il tasso calare molto. Dei 3 puntatori che hanno promosso il ritorno dei Lakers, un nono era scarso. Attraverso il lavoro, il Minnesota è stato in grado di rivendicare il vantaggio a due cifre, ma il terzo quarto di 3 puntatori di DJ Augustin ha determinato 86-77, che ha riguadagnato la speranza per i Lakers. Un altro layup di Agostino li ha portati più vicini ai quattro punti, ma in quel momento Timberwolves ha accelerato di nuovo quando la città è tornata in pista. Hanno raggiunto l'ultimo periodo con 38 punti e hanno protetto la vittoria pochi minuti fa, e il vantaggio di 20 punti è passato alla fine di 124-104. La partita si è conclusa nell'atmosfera di una grande festa nel Target Center e diversi tifosi si sono tolti le scarpe come farebbe normalmente la città quando hanno scoperto che la partita era condannata. Andrea Montolibo