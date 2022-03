1-1. Il Lione rende redditizia l'andata e sopravvive ai quarti

Scrittura sportiva, 17 Mar Il Lione ha capitalizzato il trionfo ottenuto una settimana fa allo stadio Do Dragao (0-1) per raggiungere i quarti di finale di Europa League nonostante la spinta del Porto che non è riuscita a passare il pareggio in Francia (1-1). Il rappresentante francese, che ha raggiunto i primi quarti di finale di questa competizione negli ultimi cinque anni, ha mantenuto il tipo soprattutto nel secondo tempo, quando la squadra portoghese ha accentuato la loro pressione e ha messo alle strette la squadra di Peter Bosz che si è difesa con ordine e che nella fase finale è stata in grado di frase con alcune delle chiare occasioni che hanno giocato. La necessità ha spinto Oporto, campione di questa competizione nel 2011. Aveva una messa in scena ambiziosa ma era sotto il controllo del rivale. Lione cambia in Europa. Decimo in Ligue 1, fuori dalle prime posizioni, sta crescendo nel torneo continentale dove ha ospitato il Porto imbattuto nelle sette precedenti partite della manifestazione. La squadra di Peter Bosz ha approfittato nei primi minuti dello slancio in eccesso e della corsa del suo rivale che ha voluto pareggiare il pareggio fin dall'inizio. In uno degli attacchi ha catturato il suo rivale contro i suoi piedi ed è andato avanti sul tabellone. È stato con un passaggio in profondità da Leo Dubois a Moussa Dembele che ha superato la linea difensiva e non è caduto in fuorigioco per sfruttare la sua velocità e battere Diogo Costa sulla sua uscita. Il quarto d'ora non era stato raggiunto. Il leader del campionato portoghese aveva bisogno di due gol per bilanciare il pareggio. La squadra di Sergio Conceicao è stata vittoriosa nelle ultime visite in Francia e intendeva alimentare la serie che ha lasciato Lille sulla strada sette anni fa, Monaco quattro anni fa e Marsiglia l'anno scorso. La squadra portoghese ha pareggiato poco prima dell'ora della partita in un attacco rapido iniziato da Eduardo Aquino Pepé che ha inviato la palla a Fabio Vieira che l'ha restituita dalla sinistra. L'attaccante brasiliano ha inventato un grande tiro al volo che ha battuto il portiere Anthony Lopes. Lo shock ha mantenuto l'equilibrio fino all'intervallo. In seguito, l'ingresso nel tempo di gioco di Joao Mario, dell'infortunato Bruno Costa, e del colombiano Mateus Uribe ha accentuato il dominio del Porto. Ha dato freschezza alla squadra di Sergio Conceicao che ha spremuto il rivale alla ricerca del gol che, almeno, ha rianimato la squadra portoghese e costretto, come minimo, ai tempi supplementari. Ci ha poi provato con la partenza di Evanilson, Mehdi Taremi e Vitinha in campo, un triplo cambio un quarto d'ora prima della fine. Ha messo alle strette il Lione che ha iniziato a trovare spazi per uscire in contropiede. Il punteggio non si è mosso anche se la gente del posto è stata in grado di evitare la sofferenza finale con alcune delle occasioni chiare che hanno avuto. Ha comunque raggiunto il suo obiettivo. Raggiunse i quarti di finale e rimandò a casa al Porto. — Scheda tecnica: 1 - Lione: Anthony Lopes; Leo Dubois, Thiago Mendes, Castello Lukeba, Emerson; Karl Toko Ekambi, Tanguy Ndombele, Maxence Caqueret, Romain Faivre (Houssem Aouar, m 66); Lucas Paqueta e Moussa Dembele (Tino Kadwere, m 66). Allenatore Peter Bosz. 1 - Porto: Diogo Costa; Zaidu, Pepe, Chancel Mbemba, Bruno Costa (Joao Mario, m 57); Stefano Eustazio (Mateus Uribe, m 57), Marko Grujic (Vitinha, m 79); Galeno (Evanilson, m 75), Fabio Vieira, Eduardo Aquino 'Pepe'; e Toni Martinez (Metinez Hdi Taremi, m 75). Allenatore: Sergio Conceicao. Gol: 1-0, m.13: Moussa Dembélé; 1-1, m.27: Pepe Arbitro: Ovidiu Hategan (RUM). Ha mostrato un cartellino giallo a Stephen Eustatius e Evanilson di Porto e Leo Dubois e Maxence Caqueret di Lione. Incidenti: partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League giocata all'Olympic Park di Lione. CAPO apa/jl