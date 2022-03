Un'assoluzione per omicidio senza documenti si dichiara colpevole di possesso di armi da fuoco.

Los Angeles, marzo 15, un uomo messicano senza documenti che è stato assolto da un omicidio che ha causato polemiche sull"immigrazione nell"amministrazione dell"ex presidente Donald Trump era colpevole di possesso di armi da fuoco federali, ha riferito il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. José Garcia Zarate, 51 anni, si è dichiarato colpevole lunedì per due casi di possesso illegale di armi da fuoco in un incidente che ha coinvolto la morte di Kate Steinle in un molo di San Francisco, California, il 1 luglio 2015. Garcia Zarate è stata deportata in Messico cinque volte ed è stata rilasciata sulla parola di fronte a un nuovo ordine di deportazione.È stata anche rilasciata dal direttore federale per la condanna del Texas del 2011. L"incidente ha contribuito a innescare un dibattito a livello nazionale sull"immigrazione e sulle città santuario che hanno limitato la cooperazione locale con le autorità federali per l"immigrazione perché i messicani sono stati rilasciati accidentalmente dalla polizia di San Francisco prima che una giovane donna venisse fucilata. Alla fine del 2017, una giuria dell'Alta Corte di San Francisco ha assolto Garcia Zarate da diverse accuse statali, tra cui omicidio.Tuttavia, poco dopo la sua assoluzione, i procuratori federali hanno perseguito il possesso di due armi illegali. Lo scorso settembre, gli avvocati che difendono una persona senza documenti hanno chiesto al presidente Joe Biden di rilasciarlo, sostenendo che il Messico è attualmente vittima della politica dell'ex presidente Trump. In un'udienza in un tribunale federale lunedì, Garcia Zarate ha ammesso che il primo luglio 2015 si trovava al molo 14 dell'Embarcadero a San Francisco e aveva una pistola semiautomatica con 8 cartucce. Ha anche detto di essere «uno straniero che all'epoca si trovava illegalmente negli Stati Uniti ed era stato precedentemente condannato per un reato, incluso il rientro illegale dopo la deportazione», ha detto il ministero della Giustizia in un comunicato. Dal 2017, le accuse federali per possesso illegale di armi sono pendenti dopo che il giudice Vince Chabria del tribunale distrettuale per il distretto settentrionale della California ha espresso preoccupazione per la capacità mentale del Messico. L'udienza per la condanna di Garcia Zarate è prevista per il 6 giugno 2022 e i pazienti privi di documenti possono essere condannati fino a 10 anni di carcere. amv/msc