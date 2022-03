Taylor Fritz sconfigge Jaume Munnar a Indian Wells per passare al secondo turno

Scrittura sportiva (USA), 15 marzo Il tennista americano Taylor Fritz ha vinto il 20° posto nella classifica ATP e ha sconfitto il rivale spagnolo Jaume Munar (Jaume Munar) con 3 set con parti 6-4, 2-6 e 7-6 (2) nel terzo turno di Indian Wells Masters. Dopo aver vinto due turni di qualificazione e due round di sorteggio principale, Fritz ha dovuto raggiungere il limite contro Munar, che ha raggiunto questa partita, ma ha ceduto al tie-break finale dopo un'intensa battaglia di 2 ore e 49 minuti. Gli spagnoli hanno salutato il deserto californiano dopo aver giocato un torneo di alto livello, e nel turno precedente hanno salvato tre palloni per sconfiggere il connazionale Pablo Carreño. Questo martedì si è ripreso dopo aver perso il suo primo set con grande rammarico perché ha perso otto occasioni di break ed è stato punito l'anno scorso da uno dei due che è stato assegnato a Fritz 6-4 in favore del semifinalista americano di Indian Wells. L'effetto che mancava nel primo set è stato visto nel secondo set, e Munar ha riguadagnato l'uguaglianza con un solido 6-2 convertendo due palle «break» a sua disposizione. Quest'anno, il giocatore spagnolo, che è il quarto finalista a Melbourne, ha iniziato male il set decisivo e lo ha visto perdere 1-4 mentre si prendeva una pausa con carenze, ma ha alzato il suo livello e si è ripreso fino a quando non ha forzato un tie-break. Ma questa volta è stato Fritz a far fronte meglio alla tensione. Ha segnato tutti i punti per il suo servizio ed è andato avanti 5-2 davanti a Munar, che ha perso fiducia. In particolare, si è lamentato di un brutto piatto di palla con 4-2 sul tabellone, che ha causato un errore non forzato e ha aperto la strada al passaggio rotondo di Fritz. Il prossimo rivale di Fritz sarà Alex De Minaur, un australiano spagnolo che ha eliminato l'americano Tommy Paul (7-6 (2) e 6-2). Tra gli altri risultati questo martedì, l'Italia Matteo Berrettini, che è il sesto posto nella classifica mondiale, ha battuto il sudafricano Lloyd Harris 6-4 e 7-5. Lo spagnolo Rafael Nadal è la testa di serie più alta del torneo dopo la rimozione del tedesco Alexander Zverev (numero 3) e Daniil Medvedev (1° posto) della Russia. Nadal giocherà contro Riley Opelka dagli Stati Uniti nel sedicesimo turno questo mercoledì.