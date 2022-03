Senza un piano economico, non c'è motivo per cui l'inflazione non debba accelerare.

。 4,7%。

Nel 2020, il BCRA ha fornito il 7,3% del PIL al governo. A quel tempo, diversi economisti hanno avvertito che era pericoloso emettere una valuta enorme a breve termine e che i prezzi sarebbero aumentati prima o poi. Tuttavia, tra il crollo dell'attività economica e la crescente domanda di fondi preventivi, l'impatto è stato ridotto a breve termine e il tasso di inflazione è stato solo del 36,1%.

Nel 2021, le cose erano diverse. Il governo ha continuato a raccogliere fondi dal Tesoro attraverso l'emissione, che in questo caso ammontava al 4,6% del PIL, e la ripresa dell'attività economica e la diminuzione della domanda di fondi hanno svolto un ruolo importante. L'inflazione è stata chiusa di oltre il 50%. Il problema non è solo nei numeri, ma anche a causa del populismo economico che il governo ha adottato l'anno scorso per aumentare il punteggio a volte nelle elezioni legislative, l'adeguamento relativo dei prezzi è stato rinviato a quest'anno. Cioè, entro il 2022, non solo aggiusterà l'inflazione per benzina, tariffe, avanzati, telecomunicazioni, ecc. Quest'anno, ma farà anche ciò che il governo non voleva l'anno scorso.

Questo è il motivo per cui il tasso di inflazione mensile è del 4,7%, e sembra essere inferiore rispetto a marzo a causa dell'aumento del numero di scuole e dell'adeguamento dei prezzi regolamentato (come menzionato nel paragrafo precedente), quindi la previsione di quest'anno è che l'inflazione è vicina al 60% anziché al 50%.

Per attuare un serio piano anti-inflazione, è necessario ridurre la dipendenza del Ministero delle Finanze dalla BCRA. Senza questa indipendenza, qualsiasi piano sarebbe meno affidabile. Questo è ciò che il governo precedente ha dovuto imparare quando il BCRA di Frederick Stursinger ha rafforzato la politica monetaria aumentando i tassi di interesse. D'altra parte, il deficit fiscale non solo non è diminuito, ma ha anche aggiunto un errore, che era evidente tra gli economisti dell'epoca.

Ora, come può questo governo colmare una scappatoia fiscale di circa il 3,5% del PIL? Naturalmente, le misure da adottare non sono state benvenute. Più di un membro del governo, in particolare quelli coinvolti con il vicepresidente, lo sapeva e il voto sull'accordo parlamentare ha iniziato a riflettere risate.

Nonostante quanto affermato da Martín Guzman nell'accordo con il FMI, l'Argentina non tornerà sulla strada di una crescita economica sostenuta. Il motivo è semplice. Al giorno d'oggi, le regole del gioco stabiliscono che non ci sono regole. Un giorno c'era una ritenuta alla fonte del 31% e il giorno successivo la ritenuta alla fonte è stata aumentata di 2 punti percentuali a causa della sospensione delle registrazioni delle esportazioni. Un giorno, il governo ha imposto un controllo dei prezzi sui prodotti che vende e ha annunciato che tutti i prodotti che vende sono andati persi. Di conseguenza, non ci sono paesi in grado di creare posti di lavoro, indipendentemente dal fatto che abbiano raggiunto gli obiettivi del fondo. A questo proposito, il raggiungimento di un accordo con il FMI era una condizione necessaria ma non sufficiente per l'Argentina per risolvere il problema.