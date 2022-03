Radar a prova di incidente: quali sono le nuove tecnologie che rendono più visibili le motociclette

Ogni volta che la tecnologia nel mondo della mobilità sostituisce il comportamento umano con un comportamento fatto a macchina, ci sono scoperte in termini di precisione e sicurezza. Ma allo stesso tempo, questo sviluppo esonera i conducenti che sono abituati a ricorrere all'aiuto di un computer da questa pratica.

Per toglierlo dall'argomento e prenderlo come esempio pratico per tutti, è la stessa cosa che accade quando interrompi i calcoli matematici con la mente o li sostituisci con una calcolatrice con carta e matita in casi complessi. Almeno a questo proposito, la flessibilità mentale è atrofizzata.

Qualcosa di simile accade con i sistemi di assistenza alla guida (ADAS), dove sempre più auto in tutti i settori stanno iniziando ad essere introdotte come equipaggiamento di serie: una persona che è probabile che guidi un'auto che corregge le corsie su un percorso o un'autostrada, alza o abbassa automaticamente la luce abbagliante quando rileva che c'è un veicolo davanti, che indica con la luce quando l'auto si avvicina da dietro, o addirittura raccomandatosfermarsi per riposare ogni certo chilometro, capirà perfettamente di cosa si tratta.

La telecamera e il radar rilevano gli ostacoli o le linee nella corsia in modo molto accurato, ma impediscono al guidatore di prestarvi attenzione. La

Affidarsi all'aiuto della macchina interrompe l'attenzione e, se la macchina non risponde correttamente, può causare problemi. Qualcosa è successo a diversi automobilisti Tesla, che in alcuni casi si sono trasferiti sul sedile posteriore e hanno lasciato l'auto in modalità pilota automatico, che non era una guida completamente autonoma e si è conclusa in un incidente mortale.

La tecnologia è ancora in evoluzione ed è diventata sempre più accurata, ma potrebbero esserci ancora situazioni in cui l'intelligenza artificiale che gestisce i parametri di supporto non ha le informazioni per risolverlo come fa una persona.

Sebbene sia ancora molto comune prestare attenzione al traffico, i sistemi ausiliari rilevano ostacoli sempre più distanti, le motociclette sono le più difficili da vedere a causa delle loro dimensioni e movimenti.

I motocicli sono «testimoni» di questo tipo di problema. A causa delle dimensioni, della velocità e del movimento degli ingorghi, non tutte le motociclette vengono rilevate in tempo, avvertendo il conducente della presenza di un veicolo.

Pertanto, il marchio italiano di moto e scooter Piaggio capisce che può contribuire ai motociclisti e, insieme al marchio israeliano Vayyar, hanno sviluppato un sistema che li protegge da conducenti comodi o incuranti e macchine inosservate.

Il sistema Piaggio amplifica il segnale che raggiunge la moto dal radar dell'auto per renderlo più visibile. Il

Il concetto è quello di ingrandire la moto per rilevarla nel tempo.Attualmente, i sistemi radar inviano segnali e funzionano con un campo visivo a forma di cono, lasciando le aree senza copertura.

Il nuovo brevetto Piaggio afferma che quando viene ricevuto un segnale, il sistema aumenterà le dimensioni della moto per rilevarlo amplificandolo, ma gli angoli di visione verticale e orizzontale saranno maggiori, raggiungendo i 170 gradi. Il dispositivo offre una copertura di quasi 360 gradi, poiché è posizionato nei fari e nelle luci posteriori. Assicura inoltre che la distanza di tracciamento nel raggio di 300 metri sia maggiore di quella dei radar attuali e che non vi sia alcun limite di oggetti da

Continua a leggere