Qual è il prezzo della benzina in Messico il 16 marzo di quest'anno?

Controlla i prezzi della benzina e del diesel in Messico il 16 marzo prima di caricare il tuo veicolo.I costi del carburante variano di giorno in giorno, quindi è importante mantenere aggiornati i valori del carburante.

: 21.285 pesos: 23.253 pesos: 22.753 pesos

Prezzo riportato online dai titolari del permesso ai sensi del Contratto n. 1 aprile 2018 del Mandatory Energy Regulatory Committee istituito su A/.

Il costo della benzina può variare in Messico a causa di vari fattori come i costi di riferimento, le tasse e la logistica.

Poiché i prezzi del petrolio sono espressi globalmente in dollari, il costo base si basa sui prezzi internazionali del petrolio, quindi il valore medio del carburante viene modificato in base al tasso di cambio di dollari e pesos.

In Messico viene pagata anche una tassa sull'imposta sul consumo di carburante, che è determinata dal Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP) ed è chiamata Federal Excise Tax (IEPS) sulla produzione e sui servizi che influisce sul prezzo della benzina.

I costi possono anche cambiare per motivi logistici come il trasporto e lo stoccaggio. Quando si trasporta petrolio e benzina raffinata per tubi o navi, il costo aumenta se il prezzo del carburante aumenta.

Altri fattori che influenzano il costo della benzina sono determinati dalla posizione geografica.

Controlla il prezzo della benzina per stagione Per scoprire il prezzo della benzina per stazione, accedi al

seguente sito web del governo del Messico:

The Federal Consumer La Procura (Profeco) mette inoltre a disposizione degli utenti il sito per fornire informazioni aggiornate sulle stazioni di servizio che vendono benzina e diesel ai prezzi più alti e più bassi del paese.

La pagina di Profeco si chiama «Who is Who in Gasoline», che si basa su un rapporto della Energy Regulatory Commission (CRE) sulle vendite al dettaglio di benzina e diesel.Clicca sul seguente link per accedere a:

Profeco offre anche agli utenti l'app Litro X Llitro, disponibile per iOS e Android, dove possono confrontare i prezzi nelle stazioni di servizio nelle vicinanze e presentare reclami e reclami.

