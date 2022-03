Porto Rico riferisce di carburante meno di un dollaro in due settimane

Il

16 marzo, Puerto Rico è riuscito questo mercoledì a ridurre i costi generali del carburante e del diesel a meno di $1 al litro per la prima volta in due settimane, ha riferito il Department of Consumer Affairs (DACO). Questa è la prima volta che DACO ha riportato una fascia di prezzo a partire da meno di $1, in particolare 98 centesimi, nel mercato locale dal 2 marzo, come affermato in un comunicato stampa. Con il calo riportato dai grossisti alla scadenza di martedì, Porto Rico potrebbe iniziare a vedere oggi stazioni con prezzi al consumo inferiori a $1 al litro, aggiungendo DACO. Pertanto, tutte le stazioni di servizio riflettono una riduzione da 3 a 5 centesimi al litro per la benzina e una media da 5 a 6 centesimi al litro per il diesel. Pertanto, il prezzo della benzina normale nelle stazioni dell'isola dovrebbe essere di circa 98 centesimi a $1,06 questo mercoledì, mentre il costo del diesel dovrebbe oscillare tra 96 centesimi e $1,09. Secondo DACO, il calo dei prezzi è dovuto alla volontà della Russia e dell'Ucraina di negoziare conflitti armati e chiedere riduzioni dovute alla chiusura del COVID-19 in varie città della Cina, nonché alla loro disponibilità a dimostrare un calo della domanda. jm/laa