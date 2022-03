Perché Gustavo Bolívar è stato soprannominato Federico Gutiérrez Picopake

Il dibattito presidenziale di lunedì 14 marzo, organizzato dal quotidiano El Tiempo e dalla rivista Semana, ha lasciato uno scontro molto duro tra i tre partecipanti: Gustavo Petro, Ingrid Betancourt e Federico Gutierrez. Diverse reazioni all'incontro sono state evidenti sui social network, tra cui il senatore Gustavo Bolivar.

Durante la discussione, il team candidato della coalizione colombiana è intervenuto più volte per criticare la proposta di Gustavo Petro e il ruolo che ha avuto nella politica passata. Detto questo, il senatore Gustavo Bolívar diede a Federico Gutierrez il soprannome di «Ficofake» e affermò che le risposte fornite durante la discussione erano carenti di altezza.

«Picofake non ha parlato. Si basa sulla risposta all'attacco di Petro. Non c'è dibattito». Bolivar ha scritto sul suo account Twitter.Ha sottolineato che il candidato per il trattato di storia «non ha concorrenti». È l'unico che propone e consuma metà delle polemiche che interferiscono con le fake news». Ha aggiunto.

Gustavo Bolivar ha fatto diverse conclusioni sul dibattito presidenziale. Screenshot.Twitter @GustavoBolivar

Nella sua pubblicazione, ha anche dichiarato di essere «molto persa e molto bassa», riferendosi a un candidato per Green Oxygen. Queste dichiarazioni si riferiscono a un periodo in cui Betancourt ha sollevato i problemi di salute mentale che Petro ha dovuto affrontare diversi anni fa.

Il senatore ha ricordato a Betancourt di aver lavorato come consigliere del Tesoro durante l'amministrazione di Cesar Gaviria. Questa situazione sarebbe contraddittoria dato che Ingrid è stata una delle principali critiche al capo del liberalismo di oggi che si è unito al Petro. «Per quale governo hai lavorato quando sei stato nominato all'ambasciata belga?» , Betancourt rispose: Il candidato al Trattato Storico voleva ucciderlo in Colombia ed era convinto di essere andato nel Paese perché non aveva perso l'occasione di fare un'altra domanda all'altra parte nei sondaggi.

«Tu che sei venuto a trovarmi da casa mia in Belgio con Carlos Alonso Lucio. Che teoria hanno cercato di convincermi? Non ho intenzione di partecipare alle discussioni interne perché non voglio cadere nell'intimità». e ha interrogato il candidato alla presidenza.

Lì, Ingrid Betancourt ha lanciato un messaggio riprovevole interrogandola in vari settori in tutto il paese per esporre la salute mentale del capo della Colombia umana. «Non riscrivere la storia. Il Paese conosce la battaglia che ho combattuto con Samper. Mentre ero all'ambasciata, stavo combattendo qui (Samper's) e incolpavo i fondi». Ha registrato e registrato il seguente scambio di messaggi:

«Mi hanno ucciso e se ne sono andati. Sai perché? - Ha detto Petro.

- Penso di avere il morbo di Alzheimer. Onestamente, non credo che tu l'abbia mai visto. Infatti, quando sono andato a trovare Gustavo, ricordo che era in una grande depressione, era sdraiato sul pavimento e non riusciva a muoversi. Non sarei coinvolto nella tua vita privata, Gustavo, ma quello che il Paese sapeva ero io se qualcuno avesse affrontato Ernesto Samper. Ho risposto a un candidato per il verde ossigeno.

Ingrid Betancourt è stata criticata sui social media per queste dichiarazioni e non si è pentita del momento controverso, la candidata ha detto a Blu Radio: «Non sono un medico, ho espresso la situazione che ho interpretato all'epoca, ma non conosco il suo stato di salute in quel momento». L'ho spiegato. Sostenne che era «un modo colloquiale di esprimere i ricordi che vedevo in quel momento».

