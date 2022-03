Pedro Castillo: 10 frasi più importanti del presidente dopo il suo messaggio al Congresso della Repubblica

Pedro Castillo si è recato al Congresso della Repubblica per consegnare un messaggio alla nazione. In mezzo alle domande, dopo l'approvazione della seconda mozione di posto vacante, il presidente ha parlato delle questioni che lo avrebbero coinvolto in atti di corruzione.

Oltre a questo, il capo dello Stato ha chiarito alcuni punti su cui è stato sottolineato durante questi sette mesi di mandato.

LE 10 FRASI PIÙ IMPORTANTI DI PEDRO CASTILLO PRIMA DEL CONGRESSO

1.- La sovranità marittima, terrestre e aerea dello Stato peruviano è rispettata e invariata!

2.- Non ho mai detto che la Bolivia ha accesso al mare con sovranità sul nostro territorio e non lo farei mai nemmeno io.

3.- Invito le donne peruviane all'unità più forte e più ampia, abbiamo fede e fiducia nel futuro del paese.

4.- È tempo di porre fine alle piccole controversie e lavorare per i grandi obiettivi nazionali.

5.- È tempo di porre fine alla polarizzazione e all'incertezza, che impediscono la nostra crescita e il nostro sviluppo.

6.- L'Ufficio del Mediatore, un'istituzione responsabile della difesa dei diritti fondamentali della comunità, ha anche un rappresentante con un mandato scaduto, dedicato a promuovere il posto vacante del Presidente della Repubblica.

7.- Vi chiedo di affrontare insieme il mostro della corruzione.

8.- Abbiamo dimenticato i danni che Odebrecht e i suoi consorzi peruviani hanno causato negli ultimi anni? Abbiamo superato gli oltre 50 miliardi di suole che ci sono costate perdere migliaia di scuole o ospedali.

9.- Se un connazionale o un familiare è coinvolto nella corruzione, lascia che le autorità procedano immediatamente.

10.- È ora, signori, membri del Congresso, di cercare punti di coincidenza.

Pedro Castillo.

REAZIONI AL DISCORSO DI CASTILLO AL CONGRESSO DEL PERÙ

Dopo che il presidente Pedro Castillo ha consegnato il suo messaggio alla Nazione dal Congresso della Repubblica, alcuni parlamentari non hanno esitato per parlare e criticare il presidente dopo quello che ho detto.

Detto questo, il deputato di Avanza País Alejandro Cavero ha chiesto al presidente Pedro Castillo di tradurre il suo discorso prima della plenaria in eventi come il cambio di ministri e politiche reali.

«Dalle parole dobbiamo tradurre in fatti. Il personale alla fine determina la politica e se non vengono fatti cambiamenti nelle persone che guidano le politiche pubbliche nei ministeri, come possiamo parlare di combattere la corruzione con persone che sono terribilmente interrogate nel Gabinetto», ha detto.

«Ha riconosciuto nel suo discorso che lo Stato è in crisi, compreso il governo centrale e lui stesso ha riconosciuto la sua incapacità e ci ha chiesto di aiutare, in tempo utile, a lavorare riforme strutturali e sostanziali. Speriamo di poter essere d'accordo, ma arriviamo ai fatti, traduciamo il discorso in fatti, cambio di ministri e politica reale», ha aggiunto.

A sua volta, il legislatore Katy Ugarte (Perù libero) ha escluso che Castillo Terrones avrebbe sciolto il Congresso. «(Qual è la sorpresa del messaggio?) Noi, che ieri abbiamo incontrato il presidente, non si è mai parlato di chiudere il Congresso, al contrario. Il presidente è una persona che parla e ascolta. (...) Per nessun tempo è passato attraverso la testa del presidente a dare una sorpresa che destabilizza il Governo, niente affatto, non c'è una cosa del genere», ha detto in un'intervista a Exitosa.

Da parte sua, Jorge Montoya non ha esitato a chiamare il capo dello stato un «bugiardo».

«Ricevere il presidente Castillo è stato un errore del congresso, [...], Il presidente è un bugiardo ed è stato provato prima dice di conoscere una persona e poi dice di no, la bugia è filmata».

